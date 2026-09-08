A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) está com vagas abertas para três novos cursos voltados à qualificação e ao desenvolvimento de negócios: Síndico Profissional, com início em 22 de setembro; Atendimento, realizado nos dias 26, 27 e 28 de outubro; e Formação Avançada em Mercado Livre e Shopee, que começa em 27 de outubro. As atividades serão realizadas na sede da ACIF, no período noturno, e os interessados podem obter mais informações e realizar a inscrição pelo telefone (16) 99187-6239, também disponível pelo link https://wa.me/16991876239.

“Investir em qualificação é investir na capacidade de uma empresa e de seus profissionais de acompanhar as transformações do mercado”, alerta a coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da ACIF, Danila Sartório.

Confira a grade de conteúdo e o cronograma dos cursos:

Curso de Síndico Profissional

12 encontros | às terças e quintas-feiras entre 22 de setembro e 29 de outubro, das 19h às 22h | Investimento: R$ 600 (em até 6x)

A formação aborda os principais desafios da gestão condominial, com temas como legislação, manutenção, finanças, assembleias, comunicação, tecnologia e gestão de crises. Os participantes também recebem um kit de apoio e acesso ao “Kit do Síndico”, com modelos editáveis para a rotina profissional.

Atendimento com foco na experiência do cliente

3 encontros | de 26 a 28 de outubro, das 19h às 22h | Investimento: R$ 220 (valor promocional)

Durante três noites, os participantes viverão uma imersão prática em atendimento, comunicação, marketing e persuasão, assumindo o papel de clientes. O conteúdo aborda experiência do consumidor, percepção de valor, escuta ativa, empatia, persuasão, objeções, pós-venda e fidelização.

Formação Avançada em Mercado Livre e Shopee

12 encontros | entre 27 de outubro e 3 de dezembro, sempre às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h | Investimento: R$ 600 (em até 6x)

Para quem deseja ingressar no comércio eletrônico ou aprimorar sua atuação em marketplaces, a ACIF oferece a Formação Avançada em Mercado Livre e Shopee – Do zero à primeira venda. O conteúdo aborda operação, anúncios, precificação, logística, vendas, atendimento, reputação, publicidade e estratégias de gestão, escala e marca.

Serviço

Cursos ACIF: Síndico Profissional, Formação Avançada em Mercado Livre e Shopee e Atendimento

Contato: (16) 99187-6239, também disponível pelo link https://wa.me/16991876239.