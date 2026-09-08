As inscrições para o Vestibular Unicamp 2027 terminam nesta terça-feira, 8, às 17 horas. Os interessados devem fazer o cadastro exclusivamente pela internet, no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). A taxa é de R$ 230 e também precisa ser paga até o fim do prazo.

A seleção oferece 2.523 vagas em 70 opções de cursos. O candidato pode escolher até duas opções, desde que pertençam à mesma área.

A primeira fase será aplicada em 18 de outubro, enquanto a segunda está marcada para os dias 29 e 30 de novembro. As duas etapas começam às 9 horas e serão realizadas no período da manhã.

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