As inscrições para o Vestibular Unicamp 2027 terminam nesta terça-feira, 8, às 17 horas. Os interessados devem fazer o cadastro exclusivamente pela internet, no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). A taxa é de R$ 230 e também precisa ser paga até o fim do prazo.
A seleção oferece 2.523 vagas em 70 opções de cursos. O candidato pode escolher até duas opções, desde que pertençam à mesma área.
A primeira fase será aplicada em 18 de outubro, enquanto a segunda está marcada para os dias 29 e 30 de novembro. As duas etapas começam às 9 horas e serão realizadas no período da manhã.
Novos cursos
O Vestibular 2027 terá dois novos cursos: Inteligência Artificial e Ciência de Dados e Relações Internacionais. Ambos serão oferecidos em período integral no campus da Unicamp em Limeira.
Outra novidade é a inclusão de Vinhedo e Paulínia entre as cidades paulistas que receberão a primeira fase. Com isso, a prova será aplicada em 33 municípios do Estado.
Os candidatos que escolherem São Paulo como cidade de prova também poderão indicar, durante a inscrição, a região da capital onde preferem realizar o exame. A opção estará sujeita à disponibilidade de locais.
Provas específicas
Candidatos aos cursos de Música terão de realizar as provas de Habilidades Específicas antes da primeira fase. O envio dos vídeos deverá ser feito pela internet entre 14 e 30 de setembro.
Para Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, as provas específicas estão previstas para ocorrer entre 2 e 4 de dezembro.
Chamadas
A Comvest poderá convocar, na primeira chamada, um número de candidatos superior ao total de vagas para tentar agilizar o processo de matrícula.
Caso o número de matriculados ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, terão a matrícula efetivada os candidatos classificados dentro do limite estabelecido pelo edital. Os demais voltarão para a lista de classificados e poderão ser chamados posteriormente.
Estão previstas sete chamadas no processo seletivo.
A primeira lista de aprovados será divulgada em 25 de janeiro de 2027. A matrícula virtual da primeira chamada poderá ser realizada das 9 horas do dia 26 de janeiro até as 17 horas do dia 27.
A segunda chamada sai em 1º de fevereiro, e a terceira, em 11 de fevereiro. As demais datas estão disponíveis no calendário oficial do Vestibular 2027.
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