08 de setembro de 2026
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BEBEU E FOI PRESO

Motorista foge da PM, bate em casa e é preso por embriaguez

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Veículo bateu em uma residência, após motorista desobedecer à ordem de parada
Veículo bateu em uma residência, após motorista desobedecer à ordem de parada

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e colidir o veículo contra a parede de uma residência, durante a madrugada desta terça-feira, 8, em Ituverava, a cerca de 60 km de Franca.

Segundo a PM, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga. As equipes realizaram o acompanhamento do veículo até que, durante o trajeto, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra a parede de uma casa.

A colisão provocou danos no veículo e na residência. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Após o acidente, os policiais constataram que o motorista estava embriagado. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para as providências de polícia judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.

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