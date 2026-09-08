Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e colidir o veículo contra a parede de uma residência, durante a madrugada desta terça-feira, 8, em Ituverava, a cerca de 60 km de Franca.

Segundo a PM, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga. As equipes realizaram o acompanhamento do veículo até que, durante o trajeto, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra a parede de uma casa.

A colisão provocou danos no veículo e na residência. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.