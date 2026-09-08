Veja o obituário desta terça-feira, 8, em Franca:

Nome: Zilda Aparecida Messias de Faria

Idade: 80 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria Aparecida da Silva

Idade: 71 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h