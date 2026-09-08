08 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 8, em Franca:

Nome: Zilda Aparecida Messias de Faria
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria Aparecida da Silva 
Idade: 71 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Leonildo Januario Justino 
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco  
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

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