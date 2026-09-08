Veja o obituário desta terça-feira, 8, em Franca:
Nome: Zilda Aparecida Messias de Faria
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Maria Aparecida da Silva
Idade: 71 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Leonildo Januario Justino
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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