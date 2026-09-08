A Prefeitura de Franca propôs a criação do Habite-se Autodeclaratório, modalidade que permitirá a emissão do documento sem vistoria prévia do imóvel pelo município em determinados casos. O projeto será analisado pela Câmara Municipal nesta terça-feira, 9.

Pela proposta, proprietários de imóveis que cumpram os requisitos poderão obter o Habite-se com base em declarações e documentos apresentados pelo responsável técnico e pelo proprietário. A fiscalização municipal não será eliminada e poderá ocorrer posteriormente.

Na mesma sessão, os vereadores analisam dois projetos que autorizam a abertura de até R$ 2,2 milhões em créditos adicionais no Orçamento de 2026. Os recursos serão destinados a obras, castração e esterilização de cães e gatos e dez escolas municipais.

Como funcionará o Habite-se Autodeclaratório