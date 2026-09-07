Um homem de 50 anos foi flagrado nesta segunda-feira, 7, colando cartazes em postes de Franca. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), esta é a 43ª vez que ele é abordado pela mesma prática.
De acordo com a corporação, o homem já é conhecido pelas equipes e seria funcionário do pai de santo Pai Joaquim, que também já foi alvo de autuações relacionadas à colocação de material de divulgação em espaços públicos.
A ocorrência desta segunda começou após o CAD (Centro de Atendimento e Despacho) acionar uma equipe da GCM para verificar a colocação dos cartazes.
Os agentes localizaram o homem e fizeram a abordagem. Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi elaborado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).
A ocorrência foi registrada como poluição visual. A colocação irregular de cartazes em espaços públicos é prevista no Código de Posturas do município.
Os materiais utilizados para a colagem dos cartazes foram apreendidos. Após o registro da ocorrência, o homem foi liberado.
Participaram da ocorrência os GCMs Dénis, Castro e Nilton, com apoio dos agentes Careta e Félix.
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