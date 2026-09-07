Um homem de 50 anos foi flagrado nesta segunda-feira, 7, colando cartazes em postes de Franca. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), esta é a 43ª vez que ele é abordado pela mesma prática.

De acordo com a corporação, o homem já é conhecido pelas equipes e seria funcionário do pai de santo Pai Joaquim, que também já foi alvo de autuações relacionadas à colocação de material de divulgação em espaços públicos.

A ocorrência desta segunda começou após o CAD (Centro de Atendimento e Despacho) acionar uma equipe da GCM para verificar a colocação dos cartazes.