A jaqueta branca usada pelo Padre Fábio de Melo durante o 39º Hallel, em Franca, no último sábado, 5, chamou a atenção do público e ganhou repercussão nas redes sociais. De aparência felpuda, o casaco foi apelidado pelo próprio sacerdote de “jaqueta de urso”.

Nesta segunda-feira, 7, Fábio de Melo comentou o assunto nas redes sociais e revelou que decidiu levar a peça para Franca de última hora porque não sabia qual temperatura encontraria na cidade.

“A jaqueta de urso que despertou a inveja do Evaristo Costa, despertou também a curiosidade de muita gente, onde foi que eu comprei e se ela é de marca ou não”, brincou.