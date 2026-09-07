A jaqueta branca usada pelo Padre Fábio de Melo durante o 39º Hallel, em Franca, no último sábado, 5, chamou a atenção do público e ganhou repercussão nas redes sociais. De aparência felpuda, o casaco foi apelidado pelo próprio sacerdote de “jaqueta de urso”.
Nesta segunda-feira, 7, Fábio de Melo comentou o assunto nas redes sociais e revelou que decidiu levar a peça para Franca de última hora porque não sabia qual temperatura encontraria na cidade.
“A jaqueta de urso que despertou a inveja do Evaristo Costa, despertou também a curiosidade de muita gente, onde foi que eu comprei e se ela é de marca ou não”, brincou.
Na sequência, o padre contou que a peça não pertence a uma grife famosa.
“A jaqueta chinesinha, aliás, tem muita qualidade. Ela não é pesada, eu usei naquele dia porque, na verdade, coloquei na mala de última hora porque não sabia se Franca estava fria ou estava quente, e aí foi ótima”, afirmou.
Fábio de Melo também elogiou o casaco e aproveitou a repercussão para mostrá-lo aos seguidores.
“Ela é levinha, muito bonita, muito boa qualidade, vou deixar aqui para você caso você queira”, disse.
Retorno ao Hallel após 14 anos
Além da repercussão do visual, a apresentação marcou o retorno de Padre Fábio de Melo ao Hallel de Franca após 14 anos. O sacerdote havia participado do festival pela última vez em 2012 e voltou a Franca como uma das principais atrações da programação da 39ª edição.
O show era um dos mais aguardados pelo público. Antes da apresentação, porém, uma forte chuva atingiu o Parque de Exposições "Fernando Costa" e fez parte das pessoas deixar o local. Com isso, o público expressivo que aguardava pelo sacerdote no início da programação acabou sendo reduzido.
Mesmo com a mudança no cenário provocada pelo temporal, Padre Fábio subiu ao palco e realizou o show previsto na programação do festival.
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