O cabeleireiro Guilherme Avelino, que teve o carro incendiado de forma criminosa na noite de sexta-feira, 4, no Jardim São Vicente de Paulo, em Franca, decidiu tornar público o caso. Nesta segunda-feira, 7, ele publicou um vídeo nas redes sociais em que afirma estar abalado e temer pela própria segurança.

“Eu pensei bastante se iria publicar isso ou não, mas eu acho muito importante. Eu não estou me sentindo seguro. Sexta-feira eu trabalhei o dia todo, inclusive, o salão estava cheio e alguém mandou… atearam fogo no meu carro!”, afirmou.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram dois homens caminhando pelas ruas do bairro. Um deles carrega um galão e, pouco depois, aproxima-se do Jeep de Guilherme, que estava estacionado.