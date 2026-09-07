07 de setembro de 2026
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TENTATIVA DE FURTO

Ladrão é atacado por cachorro, desmaia e acaba preso

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Criminoso precisou ser socorrido após ser atacado por cachorro
Criminoso precisou ser socorrido após ser atacado por cachorro

Um homem ficou ferido após ser atacado por um cachorro no momento que tentava furtar um depósito de materiais de construção, na tarde desse domingo, 6, em Miguelopólis a cerca de 90 km de Franca. O ladrão foi preso pela Polícia Militar e chegou a desmaiar no pátio do comércio durante a fuga.

A tentativa de furto aconteceu em um depósito na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por populares.

O responsável pelo estabelecimento contou aos policiais que o homem danificou o muro externo da loja e, depois, quebrou também o muro de um galpão interno para conseguir entrar no imóvel.

Ainda segundo o depoimento, o suspeito danificou alguns sacos de cimento e separou diversos produtos que pretendia levar. Entre os materiais, estavam fios e cabos elétricos, dobradiças, fechaduras, brochas e outros itens utilizados em obras.

A ação foi interrompida quando o cachorro avançou contra o homem durante a fuga.

O responsável pelo depósito apresentou aos policiais imagens das câmeras de segurança que registraram a ação. Os produtos separados pelo suspeito foram apreendidos e posteriormente devolvidos ao proprietário.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou atendimento ao homem. Quando recobrou a consciência, ele teria tentado fugir novamente, mas foi abordado e algemado pelos policiais. 

O homem foi levado ao Pronto-socorro de Miguelópolis, onde recebeu atendimento médico. Ainda conforme a ocorrência, foram constatadas diversas escoriações e arranhões nas pernas e no abdômen. A equipe policial permaneceu por mais de três horas na unidade até que ele recebesse alta.

Depois do atendimento, o suspeito e o responsável pelo estabelecimento foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Ituverava, onde o caso foi apresentado à autoridade policial de plantão.

O homem permaneceu à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, 7.

A ocorrência foi atendida por equipes do 15º BPM/I, da 3ª Companhia e do 3º Pelotão de Miguelópolis.

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