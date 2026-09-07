Um homem ficou ferido após ser atacado por um cachorro no momento que tentava furtar um depósito de materiais de construção, na tarde desse domingo, 6, em Miguelopólis a cerca de 90 km de Franca. O ladrão foi preso pela Polícia Militar e chegou a desmaiar no pátio do comércio durante a fuga.
A tentativa de furto aconteceu em um depósito na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por populares.
O responsável pelo estabelecimento contou aos policiais que o homem danificou o muro externo da loja e, depois, quebrou também o muro de um galpão interno para conseguir entrar no imóvel.
Ainda segundo o depoimento, o suspeito danificou alguns sacos de cimento e separou diversos produtos que pretendia levar. Entre os materiais, estavam fios e cabos elétricos, dobradiças, fechaduras, brochas e outros itens utilizados em obras.
A ação foi interrompida quando o cachorro avançou contra o homem durante a fuga.
O responsável pelo depósito apresentou aos policiais imagens das câmeras de segurança que registraram a ação. Os produtos separados pelo suspeito foram apreendidos e posteriormente devolvidos ao proprietário.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou atendimento ao homem. Quando recobrou a consciência, ele teria tentado fugir novamente, mas foi abordado e algemado pelos policiais.
O homem foi levado ao Pronto-socorro de Miguelópolis, onde recebeu atendimento médico. Ainda conforme a ocorrência, foram constatadas diversas escoriações e arranhões nas pernas e no abdômen. A equipe policial permaneceu por mais de três horas na unidade até que ele recebesse alta.
Depois do atendimento, o suspeito e o responsável pelo estabelecimento foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Ituverava, onde o caso foi apresentado à autoridade policial de plantão.
O homem permaneceu à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, 7.
A ocorrência foi atendida por equipes do 15º BPM/I, da 3ª Companhia e do 3º Pelotão de Miguelópolis.
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