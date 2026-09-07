Um homem ficou ferido após ser atacado por um cachorro no momento que tentava furtar um depósito de materiais de construção, na tarde desse domingo, 6, em Miguelopólis a cerca de 90 km de Franca. O ladrão foi preso pela Polícia Militar e chegou a desmaiar no pátio do comércio durante a fuga.

A tentativa de furto aconteceu em um depósito na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por populares.

O responsável pelo estabelecimento contou aos policiais que o homem danificou o muro externo da loja e, depois, quebrou também o muro de um galpão interno para conseguir entrar no imóvel.