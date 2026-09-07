07 de setembro de 2026
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NA CADEIA

Ladrão faz 'limpa' em casa, leva de fone a drone e acaba preso

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar
Policiais que participaram da prisão do homem no domingo, 6.
Policiais que participaram da prisão do homem no domingo, 6.

Um homem foi preso em flagrante depois de fazer uma verdadeira “limpa” em uma residência no bairro Jardim Corumbá, em Ituverava, a cerca de 60 km de Franca. Ele foi localizado pela Polícia Militar na manhã desse domingo, 6, ainda no bairro, carregando uma grande quantidade de objetos que teriam sido furtados da casa.

Entre os itens recuperados, estavam dois notebooks, um drone com controle remoto, fones de ouvido sem fio, carregadores, cabos, uma minimotosserra a bateria e diversas ferramentas.

A lista de objetos também incluía óculos de sol, utensílios domésticos, cosméticos, chinelos, alimentos e dinheiro em cédulas e moedas.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Os objetos recuperados foram apreendidos e deverão ser devolvidos ao proprietário.

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