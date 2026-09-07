Um homem foi preso em flagrante depois de fazer uma verdadeira “limpa” em uma residência no bairro Jardim Corumbá, em Ituverava, a cerca de 60 km de Franca. Ele foi localizado pela Polícia Militar na manhã desse domingo, 6, ainda no bairro, carregando uma grande quantidade de objetos que teriam sido furtados da casa.

Entre os itens recuperados, estavam dois notebooks, um drone com controle remoto, fones de ouvido sem fio, carregadores, cabos, uma minimotosserra a bateria e diversas ferramentas.

A lista de objetos também incluía óculos de sol, utensílios domésticos, cosméticos, chinelos, alimentos e dinheiro em cédulas e moedas.