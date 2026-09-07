Um motociclista se deu mal após ser flagrado fazendo manobras perigosas e fugir de uma abordagem da Guarda Civil Municipal na madrugada desta segunda-feira, 7, em Pedregulho, a cerca de 40 km de Franca. Ele foi preso depois de entrar na própria casa durante a fuga.
Segundo a Guarda Civil Municipal, moradores fizeram diversas denúncias sobre um jovem que estaria pilotando em alta velocidade, fazendo arrancadas bruscas e empinando a motocicleta em várias ruas da região central da cidade.
O jovem já é conhecido por ocorrências envolvendo manobras perigosas e era alvo de diversas denúncias de moradores e usuários das vias de Pedregulho.
O motociclista passou a ser monitorado pelas câmeras de segurança do município. De acordo com a corporação, as imagens confirmaram as denúncias e mostraram uma motocicleta azul. Em um dos registros, o condutor aparece bebendo e, na sequência, empinando o veículo.
Uma equipe da Guarda foi enviada para fazer a abordagem, mas o motociclista desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Durante o acompanhamento pelas ruas da cidade, ele teria continuado fazendo manobras perigosas e colocando motoristas e pedestres em risco.
A fuga terminou quando o homem entrou na própria casa. Ele foi detido e, encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e preso por crime de trânsito. A motocicleta também foi apreendida.
Ainda segundo a Guarda, o homem se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi multado. Ele também recebeu outra multa, de mesmo valor, por exibição de manobras perigosas.
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