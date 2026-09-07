07 de setembro de 2026
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DEU RUIM

Motoqueiro faz graça, empina moto, foge e acaba preso; ASSISTA

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem foi flagrado bebendo, antes de empinar moto em Pedregulho
Homem foi flagrado bebendo, antes de empinar moto em Pedregulho

Um motociclista se deu mal após ser flagrado fazendo manobras perigosas e fugir de uma abordagem da Guarda Civil Municipal na madrugada desta segunda-feira, 7, em Pedregulho, a cerca de 40 km de Franca. Ele foi preso depois de entrar na própria casa durante a fuga.

Segundo a Guarda Civil Municipal, moradores fizeram diversas denúncias sobre um jovem que estaria pilotando em alta velocidade, fazendo arrancadas bruscas e empinando a motocicleta em várias ruas da região central da cidade.

O jovem já é conhecido por ocorrências envolvendo manobras perigosas e era alvo de diversas denúncias de moradores e usuários das vias de Pedregulho.

O motociclista passou a ser monitorado pelas câmeras de segurança do município. De acordo com a corporação, as imagens confirmaram as denúncias e mostraram uma motocicleta azul. Em um dos registros, o condutor aparece bebendo e, na sequência, empinando o veículo.

Uma equipe da Guarda foi enviada para fazer a abordagem, mas o motociclista desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Durante o acompanhamento pelas ruas da cidade, ele teria continuado fazendo manobras perigosas e colocando motoristas e pedestres em risco.

A fuga terminou quando o homem entrou na própria casa. Ele foi detido e, encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e preso por crime de trânsito. A motocicleta também foi apreendida.

Ainda segundo a Guarda, o homem se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi multado. Ele também recebeu outra multa, de mesmo valor, por exibição de manobras perigosas.

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