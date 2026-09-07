Um motociclista se deu mal após ser flagrado fazendo manobras perigosas e fugir de uma abordagem da Guarda Civil Municipal na madrugada desta segunda-feira, 7, em Pedregulho, a cerca de 40 km de Franca. Ele foi preso depois de entrar na própria casa durante a fuga.

Segundo a Guarda Civil Municipal, moradores fizeram diversas denúncias sobre um jovem que estaria pilotando em alta velocidade, fazendo arrancadas bruscas e empinando a motocicleta em várias ruas da região central da cidade.

O jovem já é conhecido por ocorrências envolvendo manobras perigosas e era alvo de diversas denúncias de moradores e usuários das vias de Pedregulho.