Veja o obituário desta segunda-feira, 7, em Franca:
Nome: Maria Fernanda Chagas Pereira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 05
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Orlanda Tofanin
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 09
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Eli Ribeiro da Silva
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
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