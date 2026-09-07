Veja o obituário desta segunda-feira, 7, em Franca:

Nome: Maria Fernanda Chagas Pereira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 05

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Orlanda Tofanin

Idade: 82 anos

Local do velório: São Vicente, Sala 09

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h