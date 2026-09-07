07 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Giovanna Attili/GCN
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 7, em Franca:

Nome: Maria Fernanda Chagas Pereira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 05
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Orlanda Tofanin
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 09
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Eli Ribeiro da Silva
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

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