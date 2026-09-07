Mesmo com frio, neblina e garoa na manhã desta segunda-feira, 7 de Setembro, o público compareceu em bom número à Avenida Presidente Vargas para acompanhar o tradicional Desfile da Independência, em Franca.

O evento começou com o hasteamento do Pavilhão Nacional, feito pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), pelo comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Franca, Tenente-Coronel Luiz Eduardo Ulian Junqueira, e pelo delegado seccional de Franca, Wanir José da Silveira Júnior, ao som do Hino Nacional executado pela Associação Banda Musical de Franca.

Mais de 40 instituições participaram do desfile. A abertura das apresentações ficou a cargo do Tiro de Guerra de Franca, seguido por entidades civis, forças de segurança e escolas da rede municipal, estadual e particular.