Mesmo com frio, neblina e garoa na manhã desta segunda-feira, 7 de Setembro, o público compareceu em bom número à Avenida Presidente Vargas para acompanhar o tradicional Desfile da Independência, em Franca.
O evento começou com o hasteamento do Pavilhão Nacional, feito pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), pelo comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Franca, Tenente-Coronel Luiz Eduardo Ulian Junqueira, e pelo delegado seccional de Franca, Wanir José da Silveira Júnior, ao som do Hino Nacional executado pela Associação Banda Musical de Franca.
Mais de 40 instituições participaram do desfile. A abertura das apresentações ficou a cargo do Tiro de Guerra de Franca, seguido por entidades civis, forças de segurança e escolas da rede municipal, estadual e particular.
Entre quem acompanhou da avenida estava Gracilane Tarciso de Oliveira Furlan, que levou a filha para desfilar pela escola. "Muito importante pra nós. Foi emocionante, o coraçãozinho ficou bem acelerado", disse.
Quem também prestigiou foi Daniela Penha Ribeiro Silva, mãe de um dos integrantes da fanfarra fo Tiro de Guerra. "Ele faz parte da fanfarra e é cabo do Tiro de Guerra. Uma sensação maravilhosa, é uma emoção única que a gente tem, que a gente passa, é muito bom. Mesmo com o tempo meio frio, chuvoso, o pessoal veio prestigiar e estava muito bom", afirmou.
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