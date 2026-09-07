07 de setembro de 2026
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DIA DA INDEPENDÊNCIA

Mesmo com frio e neblina, público lota desfile de 7 de Setembro

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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N. Fradique/GCN
Fanfarra da Apae Franca participou do desfile de 7 de Setembro
Fanfarra da Apae Franca participou do desfile de 7 de Setembro

Mesmo com frio, neblina e garoa na manhã desta segunda-feira, 7 de Setembro, o público compareceu em bom número à Avenida Presidente Vargas para acompanhar o tradicional Desfile da Independência, em Franca.

O evento começou com o hasteamento do Pavilhão Nacional, feito pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), pelo comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Franca, Tenente-Coronel Luiz Eduardo Ulian Junqueira, e pelo delegado seccional de Franca, Wanir José da Silveira Júnior, ao som do Hino Nacional executado pela Associação Banda Musical de Franca.

Mais de 40 instituições participaram do desfile. A abertura das apresentações ficou a cargo do Tiro de Guerra de Franca, seguido por entidades civis, forças de segurança e escolas da rede municipal, estadual e particular.

Entre quem acompanhou da avenida estava Gracilane Tarciso de Oliveira Furlan, que levou a filha para desfilar pela escola. "Muito importante pra nós. Foi emocionante, o coraçãozinho ficou bem acelerado", disse.

Quem também prestigiou foi Daniela Penha Ribeiro Silva, mãe de um dos integrantes da fanfarra fo Tiro de Guerra. "Ele faz parte da fanfarra e é cabo do Tiro de Guerra. Uma sensação maravilhosa, é uma emoção única que a gente tem, que a gente passa, é muito bom. Mesmo com o tempo meio frio, chuvoso, o pessoal veio prestigiar e estava muito bom", afirmou.

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