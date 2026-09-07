Padre Marcelo Rossi fez uma oração especial pela saúde de Maria Theodora Lemos Silveira, a Tia Lolita, fundadora do Hallel, durante a programação de domingo, 6, em Franca. Diante do público, o sacerdote pediu que os fiéis estendessem as mãos em direção a ela e se unissem em oração. Tia Lolita completa 93 anos no dia 8 de outubro.

Durante o momento, Padre Marcelo pediu pela saúde da fundadora do evento e recorreu a uma passagem bíblica do livro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, sobre a renovação das forças daqueles que confiam no Senhor.

“O Senhor dá força aos fracos, renova o vigor. Os jovens podem cair e até mesmo tropeçar, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. O Senhor dá-lhes asas como de águia; correm sem se cansar e andam sem se fatigar”, declarou.

'No ano que vem nós estaremos aqui'