Padre Marcelo Rossi fez uma oração especial pela saúde de Maria Theodora Lemos Silveira, a Tia Lolita, fundadora do Hallel, durante a programação de domingo, 6, em Franca. Diante do público, o sacerdote pediu que os fiéis estendessem as mãos em direção a ela e se unissem em oração. Tia Lolita completa 93 anos no dia 8 de outubro.
Durante o momento, Padre Marcelo pediu pela saúde da fundadora do evento e recorreu a uma passagem bíblica do livro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, sobre a renovação das forças daqueles que confiam no Senhor.
“O Senhor dá força aos fracos, renova o vigor. Os jovens podem cair e até mesmo tropeçar, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. O Senhor dá-lhes asas como de águia; correm sem se cansar e andam sem se fatigar”, declarou.
'No ano que vem nós estaremos aqui'
Padre Marcelo também agradeceu pela saúde de Tia Lolita e manifestou a expectativa de que ela esteja novamente no Hallel no próximo ano.
“Obrigado, Senhor, pela saúde da Tia Lolita, porque no ano que vem nós estaremos aqui. Amém!”, afirmou.
O público acompanhou a oração, em uma demonstração coletiva de carinho por Tia Lolita e de reconhecimento à sua trajetória à frente do evento.
Fundadora do Hallel, Tia Lolita é uma das figuras diretamente ligadas à história do festival católico realizado em Franca.
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