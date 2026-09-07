07 de setembro de 2026
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LADRÃO PRESO

Franca Shopping é alvo de nova tentativa de furto a joalheria

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Policial militar em frente o Franca Shopping, no dia 24 de julho, quando joalheira também foi alvo de ladrões
Policial militar em frente o Franca Shopping, no dia 24 de julho, quando joalheira também foi alvo de ladrões

O Franca Shopping foi alvo de uma nova tentativa de furto na madrugada desta segunda-feira, 7, feriado de 7 de Setembro. O alvo, novamente, foi a joalheria Lapidim, localizada no interior do centro de compras.

A invasão foi percebida durante uma ronda de rotina. Um bombeiro civil que fazia a verificação interna encontrou gesso espalhado pelo corredor e identificou uma abertura no forro do teto, indício de arrombamento.

A equipe de segurança iniciou varredura e encontrou o suspeito escondido na área do estacionamento. Ele apresentava vestes cobertas de pó branco, compatível com o material do forro quebrado.

Dentro de uma mochila que ele carregava, a Polícia Militar apreendeu ferramentas usadas para arrombar: marreta, pé de cabra, chave de fenda, lanterna e corda, além de troca de roupa e chinelo.

O suspeito de 25 anos afirmou ter vindo de Sao Paulo, trazido por outros dois indivíduos que dariam apoio na fuga. Não foi apreendido nenhum produto com o suspeito.

O local não é alvo pela primeira vez. No dia 24 de julho, a mesma loja já havia sido alvo de ação semelhante, também com tentativa de entrada pelo teto. Naquela ocasião, os envolvidos fugiram antes de serem detidos.

A ocorrência foi levada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o delegado de plantão Gabriel Fernando Tomás Silva autuou o caso como tentativa de furto qualificado. O homem detido foi preso e segue à disposição da Justiça.

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