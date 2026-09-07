O Franca Shopping foi alvo de uma nova tentativa de furto na madrugada desta segunda-feira, 7, feriado de 7 de Setembro. O alvo, novamente, foi a joalheria Lapidim, localizada no interior do centro de compras.

A invasão foi percebida durante uma ronda de rotina. Um bombeiro civil que fazia a verificação interna encontrou gesso espalhado pelo corredor e identificou uma abertura no forro do teto, indício de arrombamento.

A equipe de segurança iniciou varredura e encontrou o suspeito escondido na área do estacionamento. Ele apresentava vestes cobertas de pó branco, compatível com o material do forro quebrado.