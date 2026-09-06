Fé, oração e superação marcaram a participação do Padre Marcelo Rossi no 39º Hallel, realizado neste domingo (6), no Parque de Exposições Fernando Costa, em Franca. Diante de milhares de fiéis, o sacerdote conduziu uma pregação marcada por emoção, dois testemunhos, pedidos de cura e reflexões sobre a depressão e as dificuldades enfrentadas ao longo da vida.
Durante a celebração, Padre Marcelo falou sobre as feridas que cada pessoa carrega e apresentou uma mensagem de esperança aos fiéis.
“Quanto maior a ferida, maior a pérola.”
A frase foi um dos momentos de maior impacto da pregação. O sacerdote também dedicou um momento especial de oração pelas pessoas que enfrentam problemas de saúde e pediu pela cura daqueles que lutam contra o câncer, além de outras enfermidades.
Dois testemunhos emocionam o público
A celebração também foi marcada por dois testemunhos de fé e superação, que emocionaram os participantes do Hallel. Os relatos reforçaram a mensagem de esperança e confiança em Deus apresentada durante a pregação.
Ao longo da celebração, Padre Marcelo também falou sobre pessoas que enfrentam momentos de sofrimento emocional, especialmente a depressão, tema que faz parte de sua própria história.
Sacerdote relembra promessa feita a Jesus
Em entrevista, Padre Marcelo Rossi contou que sua caminhada sacerdotal foi marcada desde o início por um compromisso pessoal de oração e adoração.
Ele relembrou o dia 30 de novembro de 1994, quando fez um acordo com Jesus e decidiu dedicar uma hora por dia à adoração.
“Minha vocação é tardia, eu prometi a ele sempre adorá-lo uma hora por dia.”
Segundo o sacerdote, o compromisso permanece até hoje. Ele também destacou que a oração diária é fundamental para a vida de um padre.
“Sem intimidade de oração, o padre não consegue caminhar.”
Padre Marcelo ressaltou ainda que os sacerdotes precisam cultivar essa proximidade com Deus não apenas durante os retiros, mas diariamente.
“Nós padres precisamos ter, não só no retiro, mas diário, essa intimidade que nos fortalece.”
Depressão e superação
Um dos trechos mais pessoais da entrevista aconteceu quando Padre Marcelo falou sobre o período em que enfrentou a depressão. Segundo ele, a intimidade com Deus foi fundamental para atravessar aquele momento.
“Se não fosse intimidade, eu não teria passado por uma depressão e vencido.”
O sacerdote afirmou que atribui sua superação à força de Deus e agradeceu pela experiência de ter sido sustentado pela fé.
“Sido empurrado e erguido pelo poder de Deus, então eu só posso dar glória a Deus.”
A fala reforçou uma das principais mensagens deixadas pelo sacerdote durante sua participação no Hallel: mesmo diante da dor, da doença ou das feridas emocionais, a fé pode ser um caminho de esperança e transformação.
Ao final da pregação, Padre Marcelo Rossi abençoou os milhares de fiéis presentes no Hallel e encerrou o momento em clima de muita emoção e fé, e orou pela vida de dona Lolita , Fundadora do Hallel com muita emoção.
O sacerdote cantou “Erguei as Mãos”, acompanhado pelo público, que participou do louvor. Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu quando Padre Marcelo entoou “Noites Traiçoeiras”.
Com o Hallel lotado, a multidão cantou junto com o sacerdote, acompanhando a música em um momento tomado pela emoção e pela fé. As vozes dos fiéis se uniram à de Padre Marcelo, transformando o encerramento da participação em uma grande demonstração de devoção.
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