Durante a celebração, Padre Marcelo falou sobre as feridas que cada pessoa carrega e apresentou uma mensagem de esperança aos fiéis.

Fé, oração e superação marcaram a participação do Padre Marcelo Rossi no 39º Hallel , realizado neste domingo (6), no Parque de Exposições Fernando Costa, em Franca. Diante de milhares de fiéis, o sacerdote conduziu uma pregação marcada por emoção, dois testemunhos, pedidos de cura e reflexões sobre a depressão e as dificuldades enfrentadas ao longo da vida.

A frase foi um dos momentos de maior impacto da pregação. O sacerdote também dedicou um momento especial de oração pelas pessoas que enfrentam problemas de saúde e pediu pela cura daqueles que lutam contra o câncer, além de outras enfermidades.

Dois testemunhos emocionam o público

A celebração também foi marcada por dois testemunhos de fé e superação, que emocionaram os participantes do Hallel. Os relatos reforçaram a mensagem de esperança e confiança em Deus apresentada durante a pregação.

Ao longo da celebração, Padre Marcelo também falou sobre pessoas que enfrentam momentos de sofrimento emocional, especialmente a depressão, tema que faz parte de sua própria história.