06 de setembro de 2026
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PRISÃO

Homem tenta esconder rosto, é abordado e acaba preso em Rifaina

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/GCM Rifaina
Viatura da GCM de Rifaina na porta da CPJ em Franca
Viatura da GCM de Rifaina na porta da CPJ em Franca

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina prendeu, na tarde deste domingo, 6, um homem de 45 anos que era procurado pela Justiça durante patrulhamento no município.

A equipe se aproximou de um ciclista, que tentou esconder o rosto e demonstrou nervosismo. Durante a abordagem, os agentes verificaram que ele não portava documento de identificação e forneceu dados que não conferiam quando consultados.

A identificação biométrica foi realizada pelo sistema Muralha Paulista e confirmou a existência de um mandado de prisão criminal contra o homem, expedido pelo Fórum da Comarca de Campos Altos, em Minas Gerais. O mandado é referente a um crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, e prevê pena de 4 anos e 2 meses de prisão.

O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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