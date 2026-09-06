A GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina prendeu, na tarde deste domingo, 6, um homem de 45 anos que era procurado pela Justiça durante patrulhamento no município.

A equipe se aproximou de um ciclista, que tentou esconder o rosto e demonstrou nervosismo. Durante a abordagem, os agentes verificaram que ele não portava documento de identificação e forneceu dados que não conferiam quando consultados.

A identificação biométrica foi realizada pelo sistema Muralha Paulista e confirmou a existência de um mandado de prisão criminal contra o homem, expedido pelo Fórum da Comarca de Campos Altos, em Minas Gerais. O mandado é referente a um crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, e prevê pena de 4 anos e 2 meses de prisão.