A chuva que atingiu Franca na noite de sábado, 5, não afastou o público que aguardava a apresentação do Padre Fábio de Melo no 39º Hallel. O sacerdote subiu ao Palco Central do Parque "Fernando Costa" por volta das 23h e foi recebido com aplausos e gritos dos fiéis.
A apresentação era uma das mais aguardadas da programação do segundo dia do evento. Mesmo com a chuva, o público permaneceu no parque à espera do sacerdote.
No palco, Padre Fábio de Melo apresentou músicas conhecidas de sua trajetória, entre elas “Os Sonhos de Deus”, “Tudo é do Pai”, “Terra Seca” e “Noites Traiçoeiras”.
Um dos momentos que mobilizaram o público ocorreu durante “Noites Traiçoeiras”. Os fiéis acompanharam a música em coro com Padre Fábio, mesmo debaixo de chuva.
De São Carlos para o Hallel em Franca
Entre as pessoas que viajaram para participar do evento estava Maira Helena de Oliveira, de 50 anos, moradora de São Carlos.
Para ela, o momento mais marcante da programação não foi o show, mas a consagração a São Miguel Arcanjo.
“O momento mais marcante foi a consagração a São Miguel Arcanjo”, afirmou.
A programação da noite também contou com a participação do Instituto Hesed e outros momentos de oração e evangelização.
O público permaneceu no Parque "Fernando Costa" durante a noite, apesar da chuva, acompanhando a programação religiosa e musical do segundo dia do Hallel.
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