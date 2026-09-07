A chuva que atingiu Franca na noite de sábado, 5, não afastou o público que aguardava a apresentação do Padre Fábio de Melo no 39º Hallel. O sacerdote subiu ao Palco Central do Parque "Fernando Costa" por volta das 23h e foi recebido com aplausos e gritos dos fiéis.

A apresentação era uma das mais aguardadas da programação do segundo dia do evento. Mesmo com a chuva, o público permaneceu no parque à espera do sacerdote.

No palco, Padre Fábio de Melo apresentou músicas conhecidas de sua trajetória, entre elas “Os Sonhos de Deus”, “Tudo é do Pai”, “Terra Seca” e “Noites Traiçoeiras”.