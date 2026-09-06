Um aposentado de 56 anos morreu após o barco em que estava virar durante um temporal, na tarde deste sábado, 5, no Rio Sapucaí, próximo à ponte que liga Guará (SP) a São Joaquim da Barra (SP), na região da rodovia Anhanguera.
Segundo as informações de familiares, Paulo Sérgio Beirigo estava em um barco com outras duas pessoas, quando começou um temporal. A embarcação acabou virando.
Os outros dois ocupantes conseguiram sair da água, mas Paulo não conseguiu e acabou desaparecendo no rio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram buscas pela vítima.
Por volta das 21h30 o corpo foi localizado por pescadores que auxiliavam nas buscas. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de São Joaquim da Barra.
Paulo era morador de Pioneiros, distrito de Guará.
Velório
O velório de Paulo Sérgio Beirigo acontece neste domingo, 6, em São Joaquim da Barra. Segundo a família, a cerimônia será realizada das 13h às 17h.
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