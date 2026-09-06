Um aposentado de 56 anos morreu após o barco em que estava virar durante um temporal, na tarde deste sábado, 5, no Rio Sapucaí, próximo à ponte que liga Guará (SP) a São Joaquim da Barra (SP), na região da rodovia Anhanguera.

Segundo as informações de familiares, Paulo Sérgio Beirigo estava em um barco com outras duas pessoas, quando começou um temporal. A embarcação acabou virando.

Os outros dois ocupantes conseguiram sair da água, mas Paulo não conseguiu e acabou desaparecendo no rio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram buscas pela vítima.