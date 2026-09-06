Um grave acidente deixou um motociclista ferido na noite deste sábado, 5, na avenida Brasil, na Vila Aparecida, zona Leste de Franca.

O motociclista seguia pela avenida quando atingiu a lateral de um carro que teria feito uma conversão proibida. Com a força da batida, a parte da frente da motocicleta ficou completamente destruída.

A vítima sofreu diversos ferimentos, principalmente no rosto. Inicialmente, ele foi socorrido por dois bombeiros civis que estavam próximos ao acidente.