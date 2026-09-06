06 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ESTADO GRAVE

Carro faz conversão proibida e provoca acidente na Brasil

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Whatspp GCN
Moto ficou com a frente completamente destruída após a batida
Moto ficou com a frente completamente destruída após a batida

Um grave acidente deixou um motociclista ferido na noite deste sábado, 5, na avenida Brasil, na Vila Aparecida, zona Leste de Franca.

O motociclista seguia pela avenida quando atingiu a lateral de um carro que teria feito uma conversão proibida. Com a força da batida, a parte da frente da motocicleta ficou completamente destruída.

A vítima sofreu diversos ferimentos, principalmente no rosto. Inicialmente, ele foi socorrido por dois bombeiros civis que estavam próximos ao acidente. 

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu a vítima em estado grave para a Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários