Um grave acidente deixou um motociclista ferido na noite deste sábado, 5, na avenida Brasil, na Vila Aparecida, zona Leste de Franca.
O motociclista seguia pela avenida quando atingiu a lateral de um carro que teria feito uma conversão proibida. Com a força da batida, a parte da frente da motocicleta ficou completamente destruída.
A vítima sofreu diversos ferimentos, principalmente no rosto. Inicialmente, ele foi socorrido por dois bombeiros civis que estavam próximos ao acidente.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu a vítima em estado grave para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
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