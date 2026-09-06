O trabalhador rural Altamir Lourenço Batista, de 53 anos, morreu após sofrer um acidente de trabalho com um trator, na tarde deste sábado, 5, em uma fazenda às margens do km 18 da Rodovia João Traficante, entre Franca (SP) e Ibiraci (MG).

Altamir conduzia o trator quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a máquina tombou e prensou o trabalhador.

Equipes do Corpo de Bombeiros e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local. A vítima, no entanto, já estava sem vida. O óbito foi constatado pelo médico do Samu.