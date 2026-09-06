06 de setembro de 2026
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TRISTEZA

Trator tomba e mata trabalhador de 56 anos na João Traficante

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Altamir Lourenço Batista, de 53 anos, era bastante conhecido na região de Franca.
Altamir Lourenço Batista, de 53 anos, era bastante conhecido na região de Franca.

O trabalhador rural Altamir Lourenço Batista, de 53 anos, morreu após sofrer um acidente de trabalho com um trator, na tarde deste sábado, 5, em uma fazenda às margens do km 18 da Rodovia João Traficante, entre Franca (SP) e Ibiraci (MG).

Altamir conduzia o trator quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a máquina tombou e prensou o trabalhador.

Equipes do Corpo de Bombeiros e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local. A vítima, no entanto, já estava sem vida. O óbito foi constatado pelo médico do Samu.

O local foi preservado até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia para investigar as circunstâncias do acidente. Depois dos trabalhos, o corpo foi encaminhado ao (Instituto Médico Legal) de Franca.

Velório e sepultamento

O corpo de Altamir será velado a partir das 7h deste domingo, 6, na Sala 5 do Memorial Nova Franca, em Franca.

O sepultamento está marcado para as 15h, no Jardim das Oliveiras.

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