Quando isso acontece, o problema deixa de ser de um processo, de uma pessoa ou de um tribunal. Passa a ser de todos nós.

É olhar para quem vai julgar e começar a desconfiar antes mesmo de conhecer a decisão.

Tem coisa pior do que receber uma decisão judicial contrária.

Talvez seja por isso que o caso Banco Master tenha ultrapassado há muito tempo as páginas de economia. Nos últimos dias, o nome do banco voltou ao centro do noticiário, acompanhado de questionamentos envolvendo autoridades, entre elas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Vieram a público informações, mensagens e circunstâncias que passaram a ser discutidas pela imprensa e pelas instituições. O desfecho? Ninguém sério deveria antecipá-lo.

Pode ser que suspeitas não se confirmem. Pode ser que fatos exijam explicações. É para isso que existem investigação, defesa e julgamento.