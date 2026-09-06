Um homem ficou ferido após perder o controle do carro e despencar de um pontilhão na noite deste sábado, 5, na rodovia Anhanguera, em São Joaquim da Barra (SP). O veículo caiu no vão e ficou praticamente em pé, em uma cena que chamou a atenção de quem passava pelo local.

O acidente aconteceu no pontilhão em frente ao Atacadão. Segundo as informações iniciais, o motorista, que é morador da cidade de São Paulo, seguia para Uberlândia (MG) quando perdeu o controle do veículo.

No momento do acidente, chovia e, após a queda, o carro ficou preso no vão do pontilhão.