06 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Carro despenca de pontilhão e para "em pé" na Anhanguera

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Carro ficou praticamente em pé após motorista perder controle da direção
Carro ficou praticamente em pé após motorista perder controle da direção

Um homem ficou ferido após perder o controle do carro e despencar de um pontilhão na noite deste sábado, 5, na rodovia Anhanguera, em São Joaquim da Barra (SP). O veículo caiu no vão e ficou praticamente em pé, em uma cena que chamou a atenção de quem passava pelo local.

O acidente aconteceu no pontilhão em frente ao Atacadão. Segundo as informações iniciais, o motorista, que é morador da cidade de São Paulo, seguia para Uberlândia (MG) quando perdeu o controle do veículo.

No momento do acidente, chovia e, após a queda, o carro ficou preso no vão do pontilhão.

A vítima foi resgatada pela concessionária Entrevias, com apoio do bombeiro civil Marcelo Maniezo.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. O estado de saúde do motorista não havia sido informado até a última atualização.

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