Um homem, identificado como, Ricardo Pereira de Lima, de 42 anos, morreu afogado no começo no fim da tarde deste sábado, 5 após cair de um píer às margens do Rio Grande, entre Sacramento (MG) e Rifaina (SP).
Segundo a GCM de Rifaina, dois amigos, moradores de Sacramento, estavam em uma lancha e aportaram em um píer na margem mineira do rio por volta das 17h15.
Um dos amigos percebeu a ausência do homem cerca de 45 minutos depois. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a vítima caiu do píer.
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rifaina foi acionada e, com apoio da Defesa Civil e de guarda-vidas, iniciou as buscas. O homem foi localizado a aproximadamente nove metros de profundidade, mas já estava sem vida quando foi retirado da água.
A Polícia Militar de Sacramento também foi acionada e compareceu ao local. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Sacramento.
A perícia e a Marinha foram acionadas para os procedimentos necessários e para apurar as circunstâncias da morte.
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