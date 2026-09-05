Um homem, identificado como, Ricardo Pereira de Lima, de 42 anos, morreu afogado no começo no fim da tarde deste sábado, 5 após cair de um píer às margens do Rio Grande, entre Sacramento (MG) e Rifaina (SP).

Segundo a GCM de Rifaina, dois amigos, moradores de Sacramento, estavam em uma lancha e aportaram em um píer na margem mineira do rio por volta das 17h15.

Um dos amigos percebeu a ausência do homem cerca de 45 minutos depois. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a vítima caiu do píer.