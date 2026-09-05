Guarda-chuvas e capas de chuva tomaram conta do Parque de Exposições Fernando Costa na noite deste sábado (5), segundo dia da 39ª edição do Hallel, em Franca. A virada do tempo chegou a assustar: quando o tempo fechou e o vento apertou, parte dos fiéis deixou a área do palco central. Mas assim que a chuva se acalmou, o público voltou e lotou o parque.

A persistência chamou a atenção até de quem estava no palco. “Estou impressionada com o povo que permaneceu”, disse a irmã Maria Raquel, do Instituto Hesed, que fazia sua estreia no festival ao lado da irmã Maria Joana.

Conhecidas pela projeção nacional que conquistaram nas redes sociais, as irmãs conduziram uma apresentação de cantos e orações acompanhada pela plateia debaixo d’água. O ponto alto foi a chegada da imagem peregrina de São Miguel Arcanjo, levada ao palco por integrantes do Tiro de Guerra, seguida do Terço de Combate. As irmãs também conduziram a coroação a São Miguel Arcanjo e a adoração ao Santíssimo.