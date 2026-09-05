O time do Sesi Franca Basquete entrou em quadra na tarde deste sábado, 5, pelas quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete e venceu o Osasco por 93 a 72, no Ginásio Geodésico, na casa do adversário, na Grande São Paulo.
Agora, o time comandado pelo técnico Helinho Garcia precisa de mais uma vitória para passar para a semifinal da competição e joga em casa a próxima partida.
Voltando a jogar com o elenco completo após a parada da Data FIBA, Reynam comandou a equipe e terminou o jogo como cestinha, com 19 pontos.
O Franca dominou a partida desde o começo do primeiro quarto, vencendo por 32 a 25. Já no segundo período, a equipe voltou a ampliar a vantagem e fechou o quarto em 24 a 14.
No terceiro quarto, o time francano novamente levou a melhor, por 20 a 11. No último período, o Osasco venceu por 22 a 17, mas o Franca já tinha construído uma vantagem confortável e garantiu a vitória por 93 a 72.
O próximo jogo é na quinta-feira, 10, no Ginásio Pedrocão, em Franca, às 20h. Se necessário, a terceira partida acontece na sexta-feira, às 19h.
Quem passar do duelo enfrenta Bauru ou Paulistano, que disputam do outro lado a vaga nas semis. Bauru vence a série por 1 a 0.
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