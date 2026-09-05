Um caminhão Mercedes saiu da pista após o motorista perder o controle da direção na tarde deste sábado, 5, na rodovia Anhanguera (SP-330), em São Joaquim da Barra (SP).
Segundo informações da concessionária Entrevias, o acidente aconteceu por volta das 16h30, no km 376, no sentido Sul da rodovia. Chovia no momento da ocorrência.
De acordo com as informações apuradas no local, o motorista perdeu o controle do caminhão em razão das condições climáticas. O veículo foi para o canteiro lateral, onde permaneceu imobilizado até a chegada do atendimento.
O motorista saiu ileso. Segundo a Artesp, não houve necessidade de interdição da pista e não foram registrados congestionamentos no trecho.
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