Um caminhão Mercedes saiu da pista após o motorista perder o controle da direção na tarde deste sábado, 5, na rodovia Anhanguera (SP-330), em São Joaquim da Barra (SP).

Segundo informações da concessionária Entrevias, o acidente aconteceu por volta das 16h30, no km 376, no sentido Sul da rodovia. Chovia no momento da ocorrência.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista perdeu o controle do caminhão em razão das condições climáticas. O veículo foi para o canteiro lateral, onde permaneceu imobilizado até a chegada do atendimento.