05 de setembro de 2026
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LUTO

Morre Luciana Gomes, proprietária da Loja Luciana, aos 52 anos

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Foto que Luciana publicou em suas redes sociais no seu último aniversário, em 2025
Foto que Luciana publicou em suas redes sociais no seu último aniversário, em 2025

Morreu neste sábado, 5, Luciana Gomes, aos 52 anos, proprietária da Loja Luciana, loja de roupas no bairro Santa Rita, em Franca, aberta desde 1993. A empresária descobriu um tumor no intestino nos últimos dias, passou por cirurgia e não resistiu ao processo de recuperação.

A nota de falecimento foi publicada na rede social da loja de Luciana, com a seguinte legenda: “A notícia que não queríamos dar“. O filho, Murilo Gomes, de 35 anos, havia publicado um comunicado em formato de vídeo na sexta-feira, 4, explicando o sumiço da mãe das redes sociais da loja. De acordo com ele, Luciana estava internada após sofrer com dores na barriga. “Com as idas e vindas ao médico, acabou se descobrindo que ela está com um tumor no intestino. Ainda continuou sofrendo um pouquinho, com dores. Em seguida, ela internou, fez a cirurgia no sábado (29), a cirurgia correu bem“, contou no vídeo ainda na sexta.

Apesar do período de recuperação, Murilo disse que a luta estava sendo grande. Ele enalteceu a luta da mulher e evidenciou como ela havia virado um símbolo do trabalho em Franca. “A Luciana que a gente conhece é aquela alegre, forte, determinada, que está aqui sempre com meninas dela, e virou até um símbolo do trabalho dela aqui em Franca“, afirmou.

O velório de Luciana acontece neste domingo, 6, às 8h, no velório São Vicente, na sala 5. Já o sepultamento ocorre na sequência, no Jardim das Oliveiras.

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