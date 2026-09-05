Morreu neste sábado, 5, Luciana Gomes, aos 52 anos, proprietária da Loja Luciana, loja de roupas no bairro Santa Rita, em Franca, aberta desde 1993. A empresária descobriu um tumor no intestino nos últimos dias, passou por cirurgia e não resistiu ao processo de recuperação.

A nota de falecimento foi publicada na rede social da loja de Luciana, com a seguinte legenda: “A notícia que não queríamos dar“. O filho, Murilo Gomes, de 35 anos, havia publicado um comunicado em formato de vídeo na sexta-feira, 4, explicando o sumiço da mãe das redes sociais da loja. De acordo com ele, Luciana estava internada após sofrer com dores na barriga. “Com as idas e vindas ao médico, acabou se descobrindo que ela está com um tumor no intestino. Ainda continuou sofrendo um pouquinho, com dores. Em seguida, ela internou, fez a cirurgia no sábado (29), a cirurgia correu bem“, contou no vídeo ainda na sexta.

Apesar do período de recuperação, Murilo disse que a luta estava sendo grande. Ele enalteceu a luta da mulher e evidenciou como ela havia virado um símbolo do trabalho em Franca. “A Luciana que a gente conhece é aquela alegre, forte, determinada, que está aqui sempre com meninas dela, e virou até um símbolo do trabalho dela aqui em Franca“, afirmou.