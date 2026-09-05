O vereador de Franca, Marco Garcia (PP), que cumpre o sexto mandato e já foi presidente da Câmara Municipal, se envolveu em um grave acidente nesta sexta-feira, 4, na rodovia entre Franca e Iturama (MG). Marco escapou sem nenhum ferimento, apesar de sua caminhonete ter ficado totalmente destruída.
O parlamentar seguia para Iturama, a cerca de 350 km de Franca, para negociar matéria-prima para sua fábrica de estopa, quando tentou ultrapassar dois caminhões canavieiros vazios em pista simples. "Era aproximadamente 8h da manhã. Eu já tinha ultrapassado um caminhão de cana e, quando fui ultrapassar o outro, em uma pista simples que tem um retorno no meio, eu já tinha atravessado mais da metade da carreta. Não sei o que aconteceu, só sei que a carreta veio para o meu lado e não deu tempo de fazer mais nada, apenas segurei o volante", relatou ao Portal GCN.
Com o impacto lateral, o capô foi projetado sobre o para-brisa e o airbag de cortina do lado do passageiro foi acionado. O veículo foi jogado para o canteiro central, mas não capotou.
"O susto foi enorme, porque o capô voltou para frente do para-brisa, onde eu não via nada. Por Deus, um milagre mesmo, a caminhonete não capotou. O dano é de grande monta e, quando soltei o cinto de segurança, vi que não tinha acontecido nada. Nenhum arranhão. Então acredito que tenho agora duas datas de nascimento", disse.
Segundo o vereador, os dois caminhões chegaram a parar cerca de 300 metros à frente, mas os motoristas embarcaram novamente e foram embora sem prestar socorro. Uma ambulância que passava pelo local parou, mas não foi necessário atendimento.
"Graças a Deus eu estava sozinho. Se estivesse com alguém como passageiro, certamente essa pessoa, apesar do airbag, teria se machucado", afirmou. "Pelas imagens, você vê que nasci de novo. Até meu filho, quando viu, falou: 'meu pai deve estar morto'. Mas graças a Deus não aconteceu nada".
O veículo tem seguro. Como não houve vítima, o boletim de ocorrência será registrado on-line.
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