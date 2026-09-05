O vereador de Franca, Marco Garcia (PP), que cumpre o sexto mandato e já foi presidente da Câmara Municipal, se envolveu em um grave acidente nesta sexta-feira, 4, na rodovia entre Franca e Iturama (MG). Marco escapou sem nenhum ferimento, apesar de sua caminhonete ter ficado totalmente destruída.

O parlamentar seguia para Iturama, a cerca de 350 km de Franca, para negociar matéria-prima para sua fábrica de estopa, quando tentou ultrapassar dois caminhões canavieiros vazios em pista simples. "Era aproximadamente 8h da manhã. Eu já tinha ultrapassado um caminhão de cana e, quando fui ultrapassar o outro, em uma pista simples que tem um retorno no meio, eu já tinha atravessado mais da metade da carreta. Não sei o que aconteceu, só sei que a carreta veio para o meu lado e não deu tempo de fazer mais nada, apenas segurei o volante", relatou ao Portal GCN.

Com o impacto lateral, o capô foi projetado sobre o para-brisa e o airbag de cortina do lado do passageiro foi acionado. O veículo foi jogado para o canteiro central, mas não capotou.