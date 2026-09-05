O candidato a deputado federal Sidney Elias, do Partido Novo, teve a fazenda de sua propriedade invadida e uma arma de fogo furtada na zona rural de Franca. O crime aconteceu no fim da tarde de sexta-feira, 4, segundo boletim de ocorrência registrado neste sábado, 5.
De acordo com o boletim de ocorrência, a propriedade fica às margens da Rodovia Nelson Nogueira, na altura do km 6. O funcionário que reside no local saiu por volta das 16h10 e permaneceu fora por aproximadamente três horas.
Quando retornou, por volta das 19h10, encontrou sinais de arrombamento. Os criminosos teriam entrado em duas residências e em um barracão existentes na fazenda.
Ainda segundo o registro policial, os suspeitos também entraram uma caminhonete Chevrolet D20 e tentaram fazer uma ligação direta no sistema de ignição.
Até o momento, foi constatado o furto de uma espingarda calibre .22, da marca Rossi, modelo Galery, com capacidade para 13 tiros. A arma estava guardada em uma bolsa própria e, segundo o proprietário, era registrada e estava acompanhada das respectivas munições.
O proprietário informou à Polícia Civil que fará um levantamento detalhado na fazenda para identificar outros objetos que possam ter sido levados. Segundo o boletim, diversos itens foram retirados dos locais onde estavam, mas ainda não havia confirmação sobre quais foram efetivamente furtados.
A Polícia Civil requisitou perícia no imóvel para verificar os sinais de arrombamento e tentar encontrar impressões digitais que possam ajudar na identificação dos autores.
Até a última atualização do boletim, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado como furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e será investigado pela Polícia Civil de Franca.
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