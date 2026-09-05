O candidato a deputado federal Sidney Elias, do Partido Novo, teve a fazenda de sua propriedade invadida e uma arma de fogo furtada na zona rural de Franca. O crime aconteceu no fim da tarde de sexta-feira, 4, segundo boletim de ocorrência registrado neste sábado, 5.

De acordo com o boletim de ocorrência, a propriedade fica às margens da Rodovia Nelson Nogueira, na altura do km 6. O funcionário que reside no local saiu por volta das 16h10 e permaneceu fora por aproximadamente três horas.

Quando retornou, por volta das 19h10, encontrou sinais de arrombamento. Os criminosos teriam entrado em duas residências e em um barracão existentes na fazenda.