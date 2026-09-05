Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na tarde deste sábado, 5, durante uma operação da Polícia Militar nos bairros Brasilândia e Palma, zona Leste de Franca.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento na região após receberem uma denúncia sobre a prática de tráfico de drogas. Dois homens foram localizados no endereço indicado e abordados pelos policiais.

Com apoio do Canil do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), foram realizadas buscas no local. Os policiais encontraram 166 gramas de cocaína, 41 pedras de crack e 16 porções de maconha, além de um simulacro de arma de fogo.