Um homem procurado pela Justiça por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas fugiu durante uma operação da Polícia Civil e deixou um bebê de quatro meses sozinho em uma chácara na zona rural de Itirapuã (SP). O caso aconteceu durante diligências realizadas pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca na tarde desta sexta-feira, 4.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores foram até uma propriedade no Recanto Águas Claras para cumprir um mandado de prisão preventiva contra Diego Afonso Nunes.

Ao perceber a chegada das viaturas, o suspeito correu em direção a uma área de mata ciliar fechada e conseguiu escapar.