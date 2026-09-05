Um homem procurado pela Justiça por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas fugiu durante uma operação da Polícia Civil e deixou um bebê de quatro meses sozinho em uma chácara na zona rural de Itirapuã (SP). O caso aconteceu durante diligências realizadas pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca na tarde desta sexta-feira, 4.
Segundo a Polícia Civil, os investigadores foram até uma propriedade no Recanto Águas Claras para cumprir um mandado de prisão preventiva contra Diego Afonso Nunes.
Ao perceber a chegada das viaturas, o suspeito correu em direção a uma área de mata ciliar fechada e conseguiu escapar.
Durante as buscas na propriedade, os policiais ouviram o choro de uma criança. No imóvel, encontraram um bebê de apenas quatro meses sozinho em um berço.
Ainda de acordo com a polícia, sobre uma cômoda ao lado da criança havia 12 porções de maconha e uma balança de precisão. O material foi apreendido e encaminhado à sede da Dise, em Franca.
O Conselho Tutelar e a mãe da criança foram acionados. O bebê foi levado para avaliação médica na Santa Casa de Itirapuã e, conforme a polícia, estava em boas condições de saúde. Depois, foi entregue à mãe.
Além da investigação por tráfico de drogas, o caso também foi registrado como abandono de incapaz e corrupção de menores, conforme os artigos 133 do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Suspeito é procurado
Como Diego Afonso Nunes permanece foragido e possui um mandado de prisão preventiva em aberto, a Polícia Civil divulgou a fotografia dele e pede ajuda da população para localizar o suspeito.
Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas de forma anônima pelo 181 (Disque Denúncia) ou pelo 190 (Polícia Militar).
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