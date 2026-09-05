05 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 5, em Franca:

Nome: Heloise Paim Cruz
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Augusto Jacinto de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

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