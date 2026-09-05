Veja o obituário deste sábado, 5, em Franca:

Nome: Heloise Paim Cruz

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 04

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Augusto Jacinto de Oliveira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 04

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h