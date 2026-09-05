05 de setembro de 2026
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IMPRUDÊNCIA

Batida termina em capotamento após carro avançar 'Pare' no Bueno

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Henrique Borges
Carro capotou após batida na avenida Alonso y Alonso.
Carro capotou após batida na avenida Alonso y Alonso.

Uma jovem de 20 anos ficou ferida após o carro em que ela estava ser atingido por um carro, na manhã deste sábado, 5, em um cruzamento da avenida Alonso y Alonso, no Jardim Bueno, em Franca.

Segundo o motorista do Ônix, ele estava em um cruzamento da avenida com a rua Amazonas e não teria percebido o carro em que a jovem estava, um Fiat Uno, na preferencial.

O carro avançou e bateu na lateral do Uno. Com o impacto, a motorista perdeu o controle e o carro capotou, parando próximo a um poste de energia.

A jovem foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros até o Pronto-Socorro "Álvaro Azzuz", com ferimentos leves. O motorista do Ônix não se feriu.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Uma parte da avenida ficou com o trânsito prejudicado, mas, após a remoção do Ônix do meio da rua, ficou normalizado.

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