Uma jovem de 20 anos ficou ferida após o carro em que ela estava ser atingido por um carro, na manhã deste sábado, 5, em um cruzamento da avenida Alonso y Alonso, no Jardim Bueno, em Franca.

Segundo o motorista do Ônix, ele estava em um cruzamento da avenida com a rua Amazonas e não teria percebido o carro em que a jovem estava, um Fiat Uno, na preferencial.

O carro avançou e bateu na lateral do Uno. Com o impacto, a motorista perdeu o controle e o carro capotou, parando próximo a um poste de energia.