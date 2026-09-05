05 de setembro de 2026
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NA CADEIA

Homem é preso após agredir e ameaçar esposa com faca em Jeriquara

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Homem chegou a colocar a faca no pescoço da esposa
Homem chegou a colocar a faca no pescoço da esposa

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, 5, em Jeriquara (SP), após agredir a esposa e ameaçá-la de morte com uma faca.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 2h57. Durante a discussão, o homem teria desferido tapas e socos contra a mulher.

Ainda de acordo com os policiais, em seguida, ele teria pegado uma faca e ameaçado matar a vítima. A mulher contou que o agressor chegou a pressionar a faca contra o pescoço dela.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O homem foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades e foi registrado como violência doméstica e ameaça.

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