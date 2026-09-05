Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, 5, em Jeriquara (SP), após agredir a esposa e ameaçá-la de morte com uma faca.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 2h57. Durante a discussão, o homem teria desferido tapas e socos contra a mulher.

Ainda de acordo com os policiais, em seguida, ele teria pegado uma faca e ameaçado matar a vítima. A mulher contou que o agressor chegou a pressionar a faca contra o pescoço dela.