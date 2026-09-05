Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, 4, após furtar uma caixa de som de uma loja e tentar golpear um vigilante com uma faca durante a tentativa de contenção, no Centro de Franca.
A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto e encontrou o homem contido por populares na Rua General Osório. O vigilante relatou aos policiais que havia detido o suspeito após perceber que ele teria furtado uma caixa de som do Lojão das Fábricas.
O furto aconteceu dentro do estabelecimento, localizado na Praça Nove de Julho. O homem teria aproveitado um momento de distração para retirar o aparelho de som da loja.
Aos policiais, ele confessou o furto e afirmou que havia repassado a caixa de som para um indivíduo conhecido como “Pedrinho”, de uma loja de celulares, pelo valor de R$ 20. Ele disse ainda que metade do dinheiro seria destinada a um terceiro indivíduo, identificado apenas como seu “parceiro”.
A loja de celulares estava fechada no momento da detenção. A caixa de som, avaliada em aproximadamente R$ 500, não foi localizada.
Durante a contenção, o vigilante relatou que questionou o homem sobre o furto e, nesse momento, ele se apossou de uma faca e tentou golpeá-lo. O vigilante conseguiu imobilizá-lo e acionou a Polícia Militar.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 5 com o suspeito. Uma faca de cozinha também foi apreendida e encaminhada para a delegacia.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de furto e resistência e foi levado à Delegacia Seccional de Franca para as providências de Polícia Judiciária.
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