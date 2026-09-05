Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, 4, após furtar uma caixa de som de uma loja e tentar golpear um vigilante com uma faca durante a tentativa de contenção, no Centro de Franca.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto e encontrou o homem contido por populares na Rua General Osório. O vigilante relatou aos policiais que havia detido o suspeito após perceber que ele teria furtado uma caixa de som do Lojão das Fábricas.

O furto aconteceu dentro do estabelecimento, localizado na Praça Nove de Julho. O homem teria aproveitado um momento de distração para retirar o aparelho de som da loja.