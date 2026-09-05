Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira, 4, durante uma abordagem da Força Tática da Polícia Militar na Vila Aparecida, em Franca. Com ele, foram encontradas cinco porções de cocaína e R$ 81 em dinheiro.

A abordagem aconteceu na Avenida Brasil, próximo ao supermercado Amarelinha, depois que os policiais visualizaram o homem caminhando com uma das mãos no bolso. Ao perceber a presença da equipe, ele mudou repentinamente de direção e foi abordado.

Durante a busca pessoal, foram localizados cinco papelotes contendo uma substância branca semelhante à cocaína, além de R$ 81, uma chave e um cartão. Questionado sobre a droga, o homem assumiu que vendia cada porção por R$ 20.