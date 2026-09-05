Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira, 4, durante uma abordagem da Força Tática da Polícia Militar na Vila Aparecida, em Franca. Com ele, foram encontradas cinco porções de cocaína e R$ 81 em dinheiro.
A abordagem aconteceu na Avenida Brasil, próximo ao supermercado Amarelinha, depois que os policiais visualizaram o homem caminhando com uma das mãos no bolso. Ao perceber a presença da equipe, ele mudou repentinamente de direção e foi abordado.
Durante a busca pessoal, foram localizados cinco papelotes contendo uma substância branca semelhante à cocaína, além de R$ 81, uma chave e um cartão. Questionado sobre a droga, o homem assumiu que vendia cada porção por R$ 20.
Inicialmente, ele afirmou que a chave encontrada com ele era de sua casa, na Avenida Primo Meneghetti. Depois, disse que morava em uma residência na Rua Ceará, onde havia outras porções de drogas.
Os policiais foram até o imóvel, onde encontraram, dentro de uma caixa de sapato em um quarto, R$ 5.310, 20 porções de uma substância semelhante à cocaína e uma máquina de cartão.
O homem também afirmou que havia outras 20 porções da mesma droga na casa da namorada, na Avenida Primo Meneghetti. A equipe foi até o endereço e realizou uma busca no quintal, mas nenhum material ilícito foi encontrado.
Depois, ele contou que havia mentido sobre a existência das drogas na casa da namorada porque queria dar um abraço no filho.
O homem ainda relatou aos policiais que comprava a droga no bairro City Petrópolis por R$ 10 e revendia cada porção por R$ 20.
Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e permaneceu preso. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.
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