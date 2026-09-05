Olga Alice Fernandes da Silva, de 79 anos, diz ter perdoado o capitão da Polícia Militar um dos acusados de matar seu filho, o sargento francano Rulian Ricardo Adrião da Silva, de 40 anos. O policial foi morto a tiros dentro de um quartel da PM, em São Paulo, em abril de 2023, enquanto estava deitado no próprio beliche.

Recém-promovido a sargento, Rulian foi atingido por quatro disparos, três feitos pelo capitão Francisco Carlos Laroca Júnior e um pelo cabo Fabiano Rizzo. Os dois policiais são acusados pela morte e alegam legítima defesa.

A família de Rulian contesta essa versão. Para Olga, a possibilidade de o filho morrer durante o trabalho sempre existiu, mas ela jamais imaginou que ele pudesse ser morto dentro de um quartel, por um colega de farda.