Seria de se supor, diante do perfil desse personagem, que o leitor, e especialmente a leitora, fossem afetados de forma a desenvolver raiva por ele. Mas isso não acontece, a reação fica no máximo no nível da antipatia, porque o discurso não o vilaniza de forma maniqueísta, apenas cumpre o papel de expor como o patriarcado (ainda tão vigente na nossa cultura) facilita aos homens essa licença para a irresponsabilidade afetiva, permitindo que homens que deveriam ter se tornado adultos permaneçam meninos mimados e protegidos, enquanto o custo de sustentar a vida recai sobre as mulheres. No caso, são elas Pérola Maria, a esposa escolhida; Juventina Maria Perpétua, a Tina, amante de longa data que compõe a canção que dá título ao livro; Neide Paranhos da Silva, a que desejava ter um filho mas não queria casar; Angelina Devaneia da Cruz, que comete suicídio após mal-entendido amoroso; Aurora Correa Liberto, que gostava de se banhar nua no rio; Antonieta Véritas da Silva, a mais velha e independente; Dolores dos Santos, a mãe das filhas gêmeas; Dalva Ruiva, que queria ter filhos ‘enegrecidos’; Eleonora Distinta, cujas interações com Fio geram muitas reflexões na narrativa; Alda Jovelina, mãe de Tina, a matriz dos relatos: “Busquei escrever a história que Tina me contou. Não é só a história dela, mas das várias mulheres que, direta ou indiretamente, tiveram os caminhos cruzados com os de Tina”, escreve a narradora no último capítulo.

Mas se Fio Jasmim é um ser volátil, sem raízes, a rede de mulheres que cruza seu caminho durante mais de duas décadas ergue o verdadeiro arcabouço dessa construção que é o romance. Vozes femininas constroem um coral harmonioso onde cada uma traz ao grupo sua própria experiência de amar e perder o mesmo homem. Entretanto, que não nos enganemos enquanto leitores e leitoras: elas não se sentem meras vítimas da irresponsabilidade do sedutor Fio Jasmim porque as ações dele acabam percutindo na vida delas como fator de transformação da dor individual em força coletiva. Depois do luto pelo abandono de Fio, vem a luta que promove movimentos internos construtivos e mudam a ilusão em consciência, a dor em resiliência, o individualismo em solidariedade.

Cada voz feminina retrata o momento em que a cegueira romântica cede lugar à lucidez: ao compartilharem suas vivências, as mulheres desmistificam a figura do sedutor e enxergam a fraqueza por trás do mito masculino. Diante do abandono, elas prosseguem, gestam, trabalham, cuidam umas das outras e reinventam seus cotidianos porque a capacidade de superar a adversidade não vem do esquecimento mas da reorganização do afeto. E aquilo que poderia ser uma disputa pelo amor de um homem, acaba se tornando aliança velada entre as amantes. É dessa forma que o coral funciona como um ritual de cura comunitária: ao contarem suas histórias, as mulheres subtraem de Fio Jasmim o poder de narrar e tomam para si a condução de seus próprios destinos.