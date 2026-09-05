O amor é de quem sente. Demorei, para aceitar esta verdade. Por muito tempo, dediquei meu afeto às pessoas aguardando retorno e negligenciando a mais primária de suas manifestações: o autoamor.

Como esperar do outro algo que não sinto por mim mesmo? E, ao constatar este fato, como começar a amar-se sem o exercício da autoaceitação plena? E assim, de decepção em decepção, fui compreendendo que o amor precisa ser gratuito. Este pensamento liberta-nos da dependência e permite a liberdade, traduzindo o verdadeiro sentido de qualquer ato amoroso.

Difícil ter bastante humildade para constatar o fato de que nem todos vão nos amar do jeito que achamos que merecemos e isto é um direito de qualquer pessoa. Árdua é a compreensão de que pouquíssimos poderão nos amar incondicionalmente e sem limites estabelecidos. Mais duro ainda é perceber que não basta o amor para que a convivência cotidiana e pacífica seja possível, pois as relações saudáveis se formam a partir de várias condições.