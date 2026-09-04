“Felicidade longe de Deus, ela tem data de validade”. A frase do padre Chrystian Shankar marcou a abertura da 39ª edição do Hallel Franca nesta sexta-feira, 4, no Parque de Exposições “Fernando Costa”. Durante uma das primeiras missas do evento, o sacerdote deixou uma mensagem para as pessoas que estão afastadas da Igreja e dos caminhos de Deus.

A 39ª edição do Hallel Franca reúne milhares de fiéis em um dos principais eventos de evangelização e música católica do país. A programação segue até segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, com entrada gratuita.

Com o tema “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”, o evento reúne cerca de 80 atrações, entre shows, missas, pregações, momentos de oração e atividades de evangelização. A estrutura conta com diferentes módulos espalhados pelo parque, com programação para crianças, jovens, adultos e famílias.