“Felicidade longe de Deus, ela tem data de validade”. A frase do padre Chrystian Shankar marcou a abertura da 39ª edição do Hallel Franca nesta sexta-feira, 4, no Parque de Exposições “Fernando Costa”. Durante uma das primeiras missas do evento, o sacerdote deixou uma mensagem para as pessoas que estão afastadas da Igreja e dos caminhos de Deus.
A 39ª edição do Hallel Franca reúne milhares de fiéis em um dos principais eventos de evangelização e música católica do país. A programação segue até segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, com entrada gratuita.
Com o tema “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”, o evento reúne cerca de 80 atrações, entre shows, missas, pregações, momentos de oração e atividades de evangelização. A estrutura conta com diferentes módulos espalhados pelo parque, com programação para crianças, jovens, adultos e famílias.
Entre os nomes que participam desta edição estão padre Marcelo Rossi, padre Fábio de Melo, padre Chrystian Shankar e padre Adriano Zandoná, além das bandas Rosa de Saron, Anjos de Resgate e Colo de Deus.
Mensagem de fé
Em entrevista, padre Chrystian Shankar deixou uma mensagem especialmente para as pessoas que estão afastadas da Igreja e dos caminhos de Deus.
“Olha, se você quer ser feliz de verdade, volte ao Senhor. Ele é o primeiro interessado na sua felicidade. O mundo nos ilude, nos dá uma felicidade que não é tão felicidade assim”, afirmou.
Na sequência, o sacerdote reforçou que, segundo sua mensagem de fé, a felicidade distante de Deus seria passageira. “Mais cedo ou mais tarde, ela termina. E você verá que não era felicidade, era ilusão”, disse.
Chrystian Shankar também destacou a importância da conversão e afirmou que o passado não deve ser um obstáculo para quem deseja se aproximar novamente da fé.
“Não importa o que você fez até hoje. Não importa nada da sua vida passada. Quando você voltar para Cristo, você se tornará uma nova criatura”, declarou.
Ao finalizar a mensagem, o padre fez um convite direto para quem está afastado da Igreja: “volta para Deus, certamente Ele está com saudade de você.”
Programação
O Hallel Franca segue durante todo o fim de semana e termina na segunda-feira. No sábado, 5, uma das novidades desta edição será a participação inédita do Instituto Hesed, com momentos de oração, pregação e evangelização.
Também está prevista a consagração da Diocese de Franca a São Miguel Arcanjo, após a missa presidida pelo bispo Dom Paulo Roberto Beloto.
No domingo, 6, o público poderá acompanhar a programação com padre Marcelo Rossi, Anjos de Resgate e Colo de Deus. Já na segunda-feira, 7, o encerramento contará com padre Adriano Zandoná e momentos de adoração.
A organização mobiliza milhares de voluntários para a realização do evento. A estrutura montada no Parque Fernando Costa ocupa aproximadamente 19 mil metros quadrados e reúne palco central, tendas e outros espaços destinados às atividades religiosas e culturais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.