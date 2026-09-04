A FDF (Faculdade de Direito de Franca) conquistou o Selo Ouro ODS após passar por auditoria promovida pela Biolist em conjunto com o Instituto ODS. A certificação reconhece o cumprimento, ao longo de um ano, de metas relacionadas aos 18 Objetivos de ODS (Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), incluindo o ODS 18, voltado à igualdade étnico-racial no Brasil.

A conquista representa avanço em relação ao ciclo anterior, quando a instituição recebeu o Selo Prata. Segundo a FDF, o resultado foi obtido a partir do trabalho conjunto da Direção, professores, estudantes, funcionários, parceiros e comunidade.

“Foi uma sensação de realização cumprida, porque são 18 ODS, 18 objetivos e inúmeras metas. Aí, então, a equipe ficou plenamente realizada com essa tarefa e o então ouro conquistado”, disse o diretor da FDF, José Sérgio Saraiva.