A FDF (Faculdade de Direito de Franca) conquistou o Selo Ouro ODS após passar por auditoria promovida pela Biolist em conjunto com o Instituto ODS. A certificação reconhece o cumprimento, ao longo de um ano, de metas relacionadas aos 18 Objetivos de ODS (Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), incluindo o ODS 18, voltado à igualdade étnico-racial no Brasil.
A conquista representa avanço em relação ao ciclo anterior, quando a instituição recebeu o Selo Prata. Segundo a FDF, o resultado foi obtido a partir do trabalho conjunto da Direção, professores, estudantes, funcionários, parceiros e comunidade.
“Foi uma sensação de realização cumprida, porque são 18 ODS, 18 objetivos e inúmeras metas. Aí, então, a equipe ficou plenamente realizada com essa tarefa e o então ouro conquistado”, disse o diretor da FDF, José Sérgio Saraiva.
Para participar da avaliação, a faculdade organizou uma comissão, passou por capacitações e mentorias, cadastrou projetos e apresentou documentos e evidências para análise técnica. Ao todo, foram inseridos 16 projetos e dois processos no sistema do programa.
“Representa uma realização e o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento social que prega a ONU para todas as instituições, inclusive, então, para a Faculdade de Direito”, afirma Saraiva.
Projetos em diferentes áreas
Entre as iniciativas avaliadas com nota máxima estão projetos relacionados à infraestrutura sustentável da faculdade. Um deles é o sistema de reaproveitamento da água da chuva, associado ao ODS 6, que trata de água potável e saneamento.
Também foi apresentado o projeto de energia limpa e acessível para a FDF, relacionado ao ODS 7. Segundo a instituição, as duas iniciativas contribuem para a sustentabilidade operacional e para a economia da faculdade e da comunidade local.
A instituição também apresentou ações nas áreas de extensão acadêmica, cidadania, inclusão social, educação, formação profissional, preservação ambiental, cultura e integração comunitária.
Entre elas estão o programa “Noções básicas de Direito e cidadania nas Escolas”, relacionado ao ODS 18; a parceria com a Fundação Educar/CIRCCO, vinculada ao ODS 11; e a parceria com o Instituto Pró Criança, associada ao ODS 17.
Na área social, foram apresentados o Edital nº 55/2025 – Bolsas de Estudos, relacionado ao ODS 1; o programa Bolsa Universidade, em parceria com a Prefeitura de Franca, ligado ao ODS 10; e a campanha Páscoa Solidária, vinculada ao ODS 2.
A FDF também relacionou à avaliação a Feira de Profissões, referente ao ODS 4, e as Oficinas Práticas da 54ª Semana Jurídica, associadas ao ODS 8.
Sustentabilidade e responsabilidade social
A lista de iniciativas inclui ainda o projeto de pesquisa de opinião desenvolvido em parceria entre a FDF e a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), relacionado ao ODS 9.
Na área ambiental, foram apresentados a participação na Rede Justiça Climática e Sociedade Global, o Congresso Mundial sobre novos padrões ambientais, litígios climáticos internacionais e política ambiental para segurança e biodiversidade, o Projeto Brejinho e ações de reciclagem desenvolvidas em parceria com a Cooperfran.
Também integram os projetos avaliados a Bateria Brejodum, o GOU (Grupo de Oração Universitário) e iniciativas relacionadas às boas práticas judiciárias em matéria de violência doméstica.
A professora doutora Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues, que participou de projetos relacionados aos ODS 3, 14 e 16, afirmou que o resultado representa, para a Direção, o reconhecimento do esforço para conciliar a tradição do ensino jurídico da FDF com a governança socioeconômica e ambiental e a agenda global de Direitos Humanos.
Segundo ela, a passagem do Selo Prata para o Selo Ouro também produziu na equipe e na comunidade acadêmica um sentimento de “dever cumprido, orgulho institucional e validação técnica do esforço conjunto”.
Como funciona a certificação
A participação no programa ocorre a partir da divulgação de um edital. Após analisar as regras, a FDF decidiu voluntariamente se candidatar ao ciclo deste ano e apresentou seus projetos.
O processo começou com a formalização da adesão, seguida pela participação da equipe institucional nos treinamentos e mentorias exigidos e pelo cadastro detalhado do plano de ação.
A avaliação ocorre durante um ciclo de um ano. As etapas incluem adesão e capacitação, submissão dos projetos, análise técnica e validação das evidências, deliberação sobre a categoria alcançada e, posteriormente, a cerimônia de outorga.
De acordo com as informações fornecidas pela FDF, a classificação considera a quantidade de ODS aprovados. A aprovação de um ODS permite concorrer ao Selo de Impacto; de até quatro ODS, ao Selo Bronze; de quatro a oito, ao Selo Prata. A aprovação dos 18 ODS resulta na certificação Selo Ouro, conforme os critérios estabelecidos pelo programa.
O que é analisado na auditoria
A avaliação considera o alinhamento dos projetos a um ou mais ODS, os indicadores de impacto social, ambiental ou acadêmico, o envolvimento da comunidade institucional e de parceiros, além da continuidade, governança e viabilidade das iniciativas.
A auditoria é realizada principalmente por meio da análise documental. São verificadas evidências como dados, fotografias, declarações, relatórios de impacto, parcerias e registros das ações realizadas.
Após essa etapa, o processo pode ser complementado por interações remotas durante mentorias técnicas e eventuais checagens de validação.
A avaliação e a auditoria envolvem três frentes. O Instituto ODS é responsável pela promoção e gestão da certificação, definição da metodologia, publicação dos editais, gestão do programa e emissão das outorgas.
A Biolist Soluções Sustentáveis atua como parceira técnica e executiva, com treinamentos, suporte, mentorias técnico-pedagógicas e condução da análise técnico-auditora.
Já os avaliadores e auditores são responsáveis pela análise das evidências e pela aferição do alcance dos projetos realizados.
Selo Ouro tem validade anual
A certificação tem validade anual, vinculada ao ciclo vigente. Para participar novamente, a FDF deverá aderir aos novos ciclos de avaliação.
Segundo as informações apresentadas pela instituição, a renovação do Selo Ouro exige a comprovação da continuidade das ações, além da expansão dos indicadores de impacto, implementação de melhorias e cumprimento de novas metas.
A faculdade afirma que o selo também fortalece sua reputação institucional e acadêmica, podendo contribuir para sua presença em rankings de instituições de ensino superior comprometidas com a Agenda 2030, além de ampliar sua visibilidade perante órgãos reguladores, órgãos do Judiciário e a comunidade regional.
Outro aspecto apontado é o potencial de alinhamento dos projetos à Agenda 2030 para a atração de novos alunos, recursos, parcerias e iniciativas de pesquisa.
Trabalho coletivo
A compilação dos dados apresentados à auditoria contou com atuação da equipe de apoio institucional, com destaque para a funcionária Érica Yonezawa de Paula, além da participação de professores, alunos e servidores envolvidos nos projetos.
Para a FDF, o Selo Ouro consolida a sustentabilidade no planejamento estratégico e amplia a responsabilidade social no cotidiano da gestão. A instituição também relaciona a conquista ao cumprimento de suas finalidades legais e à integração entre graduação, pesquisa e extensão.
Com o resultado, a Faculdade de Direito de Franca passa a ostentar o nível máximo da certificação após avançar do Selo Prata, obtido no ciclo anterior, para o Selo Ouro no ciclo atual.
Projetos apresentados pela FDF
- ODS 1: Edital nº 55/2025 – Bolsas de Estudos;
- ODS 2: Páscoa Solidária;
- ODS 3: Bateria Brejodum;
- ODS 4: Feira de Profissões;
- ODS 5: Boas práticas judiciárias em matéria de violência doméstica;
- ODS 6: Reaproveitamento da água da chuva;
- ODS 7: Energia limpa e acessível para a FDF;
- ODS 8: 54ª Semana Jurídica – Oficinas Práticas;
- ODS 9: Projeto de pesquisa de opinião – parceria FDF e ACIF;
- ODS 10: Bolsa Universidade;
- ODS 11: Projeto FDF e Fundação Educar/CIRCCO;
- ODS 12: Reciclagem em parceria com a Cooperfran;
- ODS 13: Rede Justiça Climática e Sociedade Global;
- ODS 14: Congresso Mundial sobre padrões ambientais, litígios climáticos internacionais e política ambiental;
- ODS 15: Projeto Brejinho;
- ODS 16: Projeto GOU – Grupo de Oração Universitário;
- ODS 17: Parceria FDF e Instituto Pró Criança;
- ODS 18: Programa de Extensão “Noções básicas de Direito e cidadania nas Escolas”.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.