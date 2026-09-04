Candidatos a deputado estadual e federal que disputam as eleições com atuação em Franca e região intensificam as atividades de campanha neste fim de semana, com caminhadas, panfletagens, encontros com eleitores, visitas a bairros e participação em eventos. As agendas foram informadas pelas próprias campanhas ao GCN.
Entre os compromissos estão atividades no Centro de Franca, na feira da Estação e em bairros da cidade, além de agendas em municípios da região e em São Paulo.
Candidatos a deputado estadual
Professora Priscila, do PT, informou que, neste sábado, 5, estará na Livraria e Sebo Almanaque, às 9h. Depois, às 10h30, participará de uma atividade na feira da Estação, com panfletagem. Para segunda-feira, 7, está previsto um adesivaço na Ponte do Leporace, às 14h.
João Pedro Cardoso, do Missão, fará panfletagem no Centro e na feira durante a manhã deste sábado, 5. No domingo, 6, estará em São Paulo, onde fará campanha com o deputado Kim Kataguiri.
Paula Moiséis, do Cidadania, fará uma caminhada pelo Centro neste sábado. No domingo, estará no Hallel e, na segunda-feira, no desfile.
Flávia Lancha, do PSD, terá uma agenda movimentada neste sábado. A programação inclui conversa com comerciantes da feira livre na Estação, caminhada na área central de Franca, presença em um evento em Cristais Paulista e participação na Festa do Peão de Buritizal.
No domingo, Flávia terá encontros com lideranças e apoiadores em Viradouro e Morro Agudo, além de participação no Hallel.
Roberto Baldochi, do Podemos, informou que estará, no domingo, em Buritizal e Guaíra.
Alexandre Tabah, do Novo, fará distribuição de panfletos no bairro Cidade Nova e circulará pelo comércio da cidade. Na segunda-feira, irá a São Paulo (SP) para participar de uma manifestação na avenida Paulista.
Para Cristiany de Castro (Republicanos), Delegada Graciela (PL), Jonas Carvalho (Mobiliza) e Marcos Ferreira (PSB), não houve agenda específica informada ao GCN.
Candidatos a deputado federal
Cynthia Milhim, do MDB, fará uma caminhada pelos bairros Vila Nova e São Sebastião.
Guilherme Ubiali, do PSDB, programou uma caminhada pelo Centro neste sábado, além da participação em um chá revelação. No domingo, estará no Hallel.
Mariana Negri, do PT, fará uma caminhada pelo Centro neste sábado, às 10h. A concentração será no comitê da candidata, no Calçadão da General Telles, 1.381, próximo aos Correios e ao Terminal.
Rogério Chimionato, do Missão, informou que manterá, de segunda a domingo, uma rotina de distribuição de panfletos nos semáforos, nos períodos da manhã, tarde e noite. Segundo ele, não há outros eventos programados.
Sidney Elias, do Novo, fará distribuição de panfletos no bairro Cidade Nova e circulará pelo comércio da cidade. Para segunda-feira, informou que irá a São Paulo para participar de uma manifestação na Avenida Paulista.
No sábado, Daniel Bassi, do PSD, fará corpo a corpo no setor comercial do Centro, na Estação e em avenidas da cidade. Para domingo, não há atividades programadas.
Não foram informadas agendas específicas de Gilson de Souza (PSB), Guilherme Cortez (Psol), João Rinoceronte (PSDB) e João Rocha (União).
Quem disputa as eleições em Franca
A disputa eleitoral reúne 20 candidatos de Franca aos cargos de deputado estadual e deputado federal.
Deputado estadual
- Alexandre Tabah (Novo)
- Cristiany Castro (Republicanos)
- Delegada Graciela (PL)
- Flávia Lancha (PSD)
- João Pedro Cardoso (Missão)
- Jonas Carvalho (Mobiliza)
- Marcos Ferreira (PSB)
- Paula Moisés (Cidadania)
- Professora Priscila (PT)
- Roberto Baldochi (Podemos)
Deputado federal
- Cynthia Milhim (MDB)
- Daniel Bassi (PSD)
- Gilson de Souza (PSB)
- Guilherme Cortez (Psol)
- Guilherme Ubiali (PSDB)
- João Rinoceronte (PSDB)
- João Rocha (União)
- Mariana Negri (PT)
- Rogério Chimionato (Missão)
- Sidney Elias (Novo)
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