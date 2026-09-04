Candidatos a deputado estadual e federal que disputam as eleições com atuação em Franca e região intensificam as atividades de campanha neste fim de semana, com caminhadas, panfletagens, encontros com eleitores, visitas a bairros e participação em eventos. As agendas foram informadas pelas próprias campanhas ao GCN.

Entre os compromissos estão atividades no Centro de Franca, na feira da Estação e em bairros da cidade, além de agendas em municípios da região e em São Paulo.

Candidatos a deputado estadual

Professora Priscila, do PT, informou que, neste sábado, 5, estará na Livraria e Sebo Almanaque, às 9h. Depois, às 10h30, participará de uma atividade na feira da Estação, com panfletagem. Para segunda-feira, 7, está previsto um adesivaço na Ponte do Leporace, às 14h.