A Justiça Federal de Franca revogou nesta sexta-feira, 4, a prisão preventiva de F.H.S.S., investigado na Operação Luxemburgo, da Polícia Federal, que apura um esquema de envio internacional de substâncias escondidas em produtos vendidos como chás emagrecedores e suplementos.

A decisão, da 1ª Vara Federal de Franca, determina a soltura imediata, caso ele não esteja preso por outro motivo, e substitui a prisão por medidas cautelares. O investigado estava preso preventivamente desde maio.

A custódia havia sido decretada originalmente em abril, após a investigação apontar uma possível tentativa de interferência no depoimento de uma investigada. Segundo a decisão, porém, a análise da gravação audiovisual integral da reinquirição realizada em fevereiro mudou a avaliação sobre o caso.