04 de setembro de 2026
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VILA APARECIDA

Mecânico fica ferido após acidente entre carro e moto em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Mecânico sendo socorrido pelo resgate até o pronto-socorro, em Franca
Mecânico sendo socorrido pelo resgate até o pronto-socorro, em Franca

O mecânico Marcelo Ferreira, de 47 anos, ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 4, após a moto que conduzia se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento das ruas Paraíba e Guanabara, na Vila Aparecida, na região Leste de Franca.

Segundo informações colhidas no local, Marcelo seguia de moto pela rua Paraíba quando o motorista de um carro, que trafegava pela rua Guanabara, não teria respeitado o sinal de parada obrigatória.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e sofreu escoriações pelo corpo.

Marcelo recebeu os primeiros atendimentos da equipe da MOB do Corpo de Bombeiros. Na sequência, foi encaminhado pelo Resgate ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. 

O cruzamento onde ocorreu a colisão é palco constante de acidentes.

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