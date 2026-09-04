O mecânico Marcelo Ferreira, de 47 anos, ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 4, após a moto que conduzia se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento das ruas Paraíba e Guanabara, na Vila Aparecida, na região Leste de Franca.

Segundo informações colhidas no local, Marcelo seguia de moto pela rua Paraíba quando o motorista de um carro, que trafegava pela rua Guanabara, não teria respeitado o sinal de parada obrigatória.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e sofreu escoriações pelo corpo.