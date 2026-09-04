O mecânico Marcelo Ferreira, de 47 anos, ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 4, após a moto que conduzia se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento das ruas Paraíba e Guanabara, na Vila Aparecida, na região Leste de Franca.
Segundo informações colhidas no local, Marcelo seguia de moto pela rua Paraíba quando o motorista de um carro, que trafegava pela rua Guanabara, não teria respeitado o sinal de parada obrigatória.
Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado e sofreu escoriações pelo corpo.
Marcelo recebeu os primeiros atendimentos da equipe da MOB do Corpo de Bombeiros. Na sequência, foi encaminhado pelo Resgate ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.
O cruzamento onde ocorreu a colisão é palco constante de acidentes.
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