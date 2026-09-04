O mecânico Wesley Rodrigues Maciel, de 29 anos, morto após a picape em que estava ser atingida por uma Range Rover que trafegava na contramão da Rodovia Anhanguera, em Ituverava, viajava a trabalho para Marilândia, no Espírito Santo. O motorista do SUV, Jean Carlos Rodrigues, de 59 anos, foi preso em flagrante após o acidente e o teste do bafômetro apontar consumo de álcool.
O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 4, no km 419 da Anhanguera (SP-330), no sentido de Minas Gerais.
Wesley estava em uma Fiat Strada com o chefe, que também é mecânico. Os dois seguiam para Marilândia, onde realizariam um serviço.
Durante a viagem, eles se depararam com a Range Rover trafegando na contramão. A picape foi atingida frontalmente.
Wesley chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho da Santa Casa de Ituverava. O chefe dele ficou gravemente ferido e permanece internado.
Motorista deixou local e foi encontrado na rodovia
O motorista da Range Rover foi identificado como Jean Carlos Rodrigues, de 59 anos.
Segundo a Polícia Militar, após a colisão ele deixou o local do acidente e foi encontrado por policiais nas imediações, caminhando pela rodovia, por volta das 4h30.
Jean Carlos apresentava escoriações. Durante a abordagem, policiais encontraram com ele peças do veículo, entre elas um pedaço da chave e uma tampa de alto-falante.
Ainda segundo a polícia, o motorista apresentava forte odor de álcool, fala pastosa e confusão mental.
Bafômetro apontou 0,88
Inicialmente, Jean Carlos negou aos policiais ter consumido bebida alcoólica. Ele aceitou realizar o teste do bafômetro, que apontou 0,88 mg de álcool por litro de ar alveolar.
Já na delegacia, segundo a Polícia Civil, o motorista admitiu que havia bebido.
Jean Carlos também informou à polícia que havia saído de Ribeirão Preto e seguia em direção a Uberaba (MG).
Ele foi preso em flagrante e a ocorrência foi registrada por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
A defesa de Jean Carlos informou que ele não teve intenção de provocar o acidente.
Range Rover estava na contramão
Segundo as informações registradas sobre o acidente, a Fiat Strada seguia pela Anhanguera em direção a Minas Gerais quando se deparou com a Range Rover trafegando no sentido contrário da pista.
A colisão frontal aconteceu por volta das 3h25. A pessoa que dirigia a Strada não conseguiu evitar a batida.
O acidente provocou interdições na rodovia e aproximadamente dois quilômetros de congestionamento durante a madrugada.
Wesley era morador de Guará. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca para os procedimentos necessários antes da liberação para velório e sepultamento.
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