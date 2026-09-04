O mecânico Wesley Rodrigues Maciel, de 29 anos, morto após a picape em que estava ser atingida por uma Range Rover que trafegava na contramão da Rodovia Anhanguera, em Ituverava, viajava a trabalho para Marilândia, no Espírito Santo. O motorista do SUV, Jean Carlos Rodrigues, de 59 anos, foi preso em flagrante após o acidente e o teste do bafômetro apontar consumo de álcool.

O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 4, no km 419 da Anhanguera (SP-330), no sentido de Minas Gerais.

Wesley estava em uma Fiat Strada com o chefe, que também é mecânico. Os dois seguiam para Marilândia, onde realizariam um serviço.