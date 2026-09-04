O lutador francano Bruno Eltoro vai disputar o cinturão da categoria peso-pena, até 66 quilos, no BSB Fight 7, evento de MMA que será realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, em Samambaia, no Distrito Federal. O adversário será o brasiliense Rony “Ratinho” Henrique.
Rony possui experiência em competições nacionais e internacionais de MMA. O confronto pelo título representa mais um desafio para Eltoro na sequência de sua carreira.
A preparação para a disputa já está em andamento. O francano mantém uma rotina de treinamentos que começa nas primeiras horas da manhã e envolve diferentes áreas específicas para o combate.
Preparação
No jiu-jítsu, Bruno treina com a equipe Tintom, sob orientação do mestre Tom. A preparação para a luta em pé é realizada nos treinos de Muay Thai, ao lado de seu treinador e companheiro de equipe.
A alimentação também faz parte da preparação. A rotina é acompanhada pela mulher do atleta, Najara, que auxilia na dieta durante o período que antecede o combate.
Eltoro chega à disputa pelo cinturão depois de duas vitórias por finalização. Em maio, venceu Wemerson “Tubarão” Santano por um armlock no primeiro round, pelo MMA University 4, em São Paulo.
No fim de 2025, o francano também havia derrotado Ramon Nascimento, por finalização com um mata-leão, na luta principal do Fight and Music MMA, em Jundiaí. O combate também foi pela categoria até 66 quilos.
Agora, Bruno Eltoro busca conquistar o cinturão do peso-pena no BSB Fight 7. O evento será realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, em Samambaia, no Distrito Federal.
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