O lutador francano Bruno Eltoro vai disputar o cinturão da categoria peso-pena, até 66 quilos, no BSB Fight 7, evento de MMA que será realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, em Samambaia, no Distrito Federal. O adversário será o brasiliense Rony “Ratinho” Henrique.

Rony possui experiência em competições nacionais e internacionais de MMA. O confronto pelo título representa mais um desafio para Eltoro na sequência de sua carreira.

A preparação para a disputa já está em andamento. O francano mantém uma rotina de treinamentos que começa nas primeiras horas da manhã e envolve diferentes áreas específicas para o combate.

Preparação