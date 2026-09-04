Morreu nesta sexta-feira, 4, em Franca, a enfermeira aposentada Célia Maria Barcelos Miras, aos 67 anos. Servidora da Prefeitura por 36 anos e também professora de enfermagem, ela construiu uma longa trajetória dedicada à saúde e à formação de profissionais na cidade.

Célia lutava contra um câncer. Ela deixa o marido e não tinha filhos.

Durante sua carreira no serviço público municipal, trabalhou por muitos anos na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Paulista, onde construiu um grande círculo de amizades.