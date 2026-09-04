Morreu nesta sexta-feira, 4, em Franca, a enfermeira aposentada Célia Maria Barcelos Miras, aos 67 anos. Servidora da Prefeitura por 36 anos e também professora de enfermagem, ela construiu uma longa trajetória dedicada à saúde e à formação de profissionais na cidade.
Célia lutava contra um câncer. Ela deixa o marido e não tinha filhos.
Durante sua carreira no serviço público municipal, trabalhou por muitos anos na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Paulista, onde construiu um grande círculo de amizades.
Além da atuação na rede municipal de saúde, Célia também se dedicou ao ensino. Foi professora de enfermagem na Etec (Escola Técnica Estadual) “Dr. Júlio Cardoso”, a Industrial.
Ela lecionou na instituição até março de 2026, quando se afastou para realizar tratamento de saúde.
Amiga de Célia e também professora de enfermagem, Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti destacou a trajetória profissional da enfermeira. “Deixa um legado para saúde e enfermagem de Franca de amor, dedicação e comprometimento”, disse.
Homenagens
O grupo Amigos da Prefeitura de Franca também publicou uma nota de pesar pela morte da servidora aposentada.
“Obrigada, Célia, por seu carinho, respeito e amizade que enriqueceram a história de vida de muitas pessoas. Mulher forte, coração gigante, profissional ímpar. Seu sorriso deixa uma grande saudade. Descanse na paz e na infinita bondade de Deus.”
O corpo de Célia Barcelos é velado nesta sexta-feira no Memorial Nova Franca, até as 16h. Em seguida, será realizada a cerimônia de cremação.
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