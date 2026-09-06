Profissionais da área da educação têm 25 oportunidades de trabalho abertas em Franca. As vagas foram anunciadas pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, com oportunidades para educadores infantis e profissionais de apoio pedagógico.

Na Creche Luciene Ribeiro Mendonça Corrêa Dias, localizada no Jardim Martins, a Pastoral do Menor abriu uma vaga para auxiliar de educação infantil. Para concorrer, é necessário ter formação completa em Pedagogia ou Magistério.

A vaga tem jornada de 44 horas semanais e oferece salário e benefícios, incluindo refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. Já para atuação nas EMEBs de Franca, a Pastoral do Menor abriu outras 24 vagas de apoio pedagógico, também destinadas a profissionais com formação completa em Pedagogia ou Magistério.