Profissionais da área da educação têm 25 oportunidades de trabalho abertas em Franca. As vagas foram anunciadas pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, com oportunidades para educadores infantis e profissionais de apoio pedagógico.
Na Creche Luciene Ribeiro Mendonça Corrêa Dias, localizada no Jardim Martins, a Pastoral do Menor abriu uma vaga para auxiliar de educação infantil. Para concorrer, é necessário ter formação completa em Pedagogia ou Magistério.
A vaga tem jornada de 44 horas semanais e oferece salário e benefícios, incluindo refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. Já para atuação nas EMEBs de Franca, a Pastoral do Menor abriu outras 24 vagas de apoio pedagógico, também destinadas a profissionais com formação completa em Pedagogia ou Magistério.
São cinco vagas para apoio pedagógico de 22 horas semanais no período da manhã e outras 13 vagas para 22 horas semanais no período da tarde. Também estão disponíveis quatro vagas para apoio pedagógico com jornada de 44 horas semanais, sendo duas temporárias e duas efetivas.
As oportunidades de apoio pedagógico contam com salário e benefícios, seguro de vida e assistência médica em grupo. Segundo o edital, há vagas disponíveis para pessoas com deficiência (PCD). Entre os benefícios oferecidos pela Pastoral do Menor está ainda a credencial plena no Sesc Franca para funcionários.
Como se candidatar
Os interessados nas vagas da Pastoral do Menor devem anexar o currículo pelo site da instituição, na área “Trabalhe Conosco”, até este domingo, 6 de setembro de 2026.
A seleção será realizada em duas etapas: primeiro, haverá análise dos currículos de acordo com os requisitos das vagas. Os candidatos selecionados nessa fase serão chamados para entrevista individual.
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