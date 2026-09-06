06 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADE

Pastoral abre 25 vagas em Franca; veja salários e como participar

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Evento na sede da Pastoral do Menor, em Franca
Evento na sede da Pastoral do Menor, em Franca

Profissionais da área da educação têm 25 oportunidades de trabalho abertas em Franca. As vagas foram anunciadas pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, com oportunidades para educadores infantis e profissionais de apoio pedagógico.

Na Creche Luciene Ribeiro Mendonça Corrêa Dias, localizada no Jardim Martins, a Pastoral do Menor abriu uma vaga para auxiliar de educação infantil. Para concorrer, é necessário ter formação completa em Pedagogia ou Magistério.

A vaga tem jornada de 44 horas semanais e oferece salário e benefícios, incluindo refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. Já para atuação nas EMEBs de Franca, a Pastoral do Menor abriu outras 24 vagas de apoio pedagógico, também destinadas a profissionais com formação completa em Pedagogia ou Magistério.

São cinco vagas para apoio pedagógico de 22 horas semanais no período da manhã e outras 13 vagas para 22 horas semanais no período da tarde. Também estão disponíveis quatro vagas para apoio pedagógico com jornada de 44 horas semanais, sendo duas temporárias e duas efetivas.

As oportunidades de apoio pedagógico contam com salário e benefícios, seguro de vida e assistência médica em grupo. Segundo o edital, há vagas disponíveis para pessoas com deficiência (PCD). Entre os benefícios oferecidos pela Pastoral do Menor está ainda a credencial plena no Sesc Franca para funcionários.

Como se candidatar

Os interessados nas vagas da Pastoral do Menor devem anexar o currículo pelo site da instituição, na área “Trabalhe Conosco”, até este domingo, 6 de setembro de 2026.

A seleção será realizada em duas etapas: primeiro, haverá análise dos currículos de acordo com os requisitos das vagas. Os candidatos selecionados nessa fase serão chamados para entrevista individual.

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