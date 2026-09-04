Um homem apontado como suspeito de envolvimento em uma série de furtos a estabelecimentos comerciais na região Central de Franca foi detido na noite dessa quinta-feira, 3, durante patrulhamento pela avenida Hélio Palermo. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 13 ocorrências com características semelhantes são investigadas.

Vidraças quebradas durante a madrugada

De acordo com a PM, o suspeito foi identificado como Márcio Henrique Pires e era procurado após ser apontado como possível autor de furtos registrados nos últimos dias.

Os crimes investigados teriam características semelhantes. Durante a noite ou madrugada, vitrines e vidraças de estabelecimentos comerciais eram quebradas para permitir a entrada do autor.