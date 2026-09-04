Um homem apontado como suspeito de envolvimento em uma série de furtos a estabelecimentos comerciais na região Central de Franca foi detido na noite dessa quinta-feira, 3, durante patrulhamento pela avenida Hélio Palermo. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 13 ocorrências com características semelhantes são investigadas.
Vidraças quebradas durante a madrugada
De acordo com a PM, o suspeito foi identificado como Márcio Henrique Pires e era procurado após ser apontado como possível autor de furtos registrados nos últimos dias.
Os crimes investigados teriam características semelhantes. Durante a noite ou madrugada, vitrines e vidraças de estabelecimentos comerciais eram quebradas para permitir a entrada do autor.
Um dos casos ocorreu na madrugada de quarta-feira, 2, em uma loja de presentes. Imagens do sistema de segurança registraram o suspeito chegando ao estabelecimento de bicicleta.
Na sequência, ele teria arremessado uma pedra contra a fachada, quebrado o vidro e entrado no comércio. De dentro da loja, teria furtado um abajur avaliado em aproximadamente R$ 4 mil.
Abajur teria sido vendido por R$ 30
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram Márcio no cruzamento da avenida Hélio Palermo com a rua Tuffy Jorge. Segundo a PM, ele observava o interior de um estabelecimento comercial quando foi abordado.
Questionado sobre o abajur furtado, o suspeito teria informado aos policiais que havia vendido o objeto por R$ 30 em um ponto de venda de drogas, conhecido como “biqueira”, nas proximidades da Praça Zumbi dos Palmares.
A equipe entrou em contato com a Central de Polícia Judiciária. O delegado Gabriel Fernando Tomaz determinou a apresentação do suspeito para esclarecimentos sobre os furtos.
O homem foi levado à autoridade policial, que adotará as providências cabíveis. A investigação deve apurar a eventual participação dele nos demais crimes registrados recentemente na região central de Franca.
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