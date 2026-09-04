04 de setembro de 2026
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FURTOS EM SÉRIE

Homem é detido após furtar abajur de R$ 4 mil e vender por R$ 30

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Suspeito de furto em série, homem levando abajur de loja no Centro de Franca
Suspeito de furto em série, homem levando abajur de loja no Centro de Franca

Um homem apontado como suspeito de envolvimento em uma série de furtos a estabelecimentos comerciais na região Central de Franca foi detido na noite dessa quinta-feira, 3, durante patrulhamento pela avenida Hélio Palermo. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 13 ocorrências com características semelhantes são investigadas.

Vidraças quebradas durante a madrugada

De acordo com a PM, o suspeito foi identificado como Márcio Henrique Pires e era procurado após ser apontado como possível autor de furtos registrados nos últimos dias.

Os crimes investigados teriam características semelhantes. Durante a noite ou madrugada, vitrines e vidraças de estabelecimentos comerciais eram quebradas para permitir a entrada do autor.

Um dos casos ocorreu na madrugada de quarta-feira, 2, em uma loja de presentes. Imagens do sistema de segurança registraram o suspeito chegando ao estabelecimento de bicicleta.

Na sequência, ele teria arremessado uma pedra contra a fachada, quebrado o vidro e entrado no comércio. De dentro da loja, teria furtado um abajur avaliado em aproximadamente R$ 4 mil.

Abajur teria sido vendido por R$ 30

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram Márcio no cruzamento da avenida Hélio Palermo com a rua Tuffy Jorge. Segundo a PM, ele observava o interior de um estabelecimento comercial quando foi abordado.

Questionado sobre o abajur furtado, o suspeito teria informado aos policiais que havia vendido o objeto por R$ 30 em um ponto de venda de drogas, conhecido como “biqueira”, nas proximidades da Praça Zumbi dos Palmares.

A equipe entrou em contato com a Central de Polícia Judiciária. O delegado Gabriel Fernando Tomaz determinou a apresentação do suspeito para esclarecimentos sobre os furtos.

O homem foi levado à autoridade policial, que adotará as providências cabíveis. A investigação deve apurar a eventual participação dele nos demais crimes registrados recentemente na região central de Franca.

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